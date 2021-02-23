Віктор Гандзюк, батько загиблої активістки Катерини Гандзюк, висловився щодо вироку, який дали Сергієві Стерненко. Він обурився, адже семирічний термін Стерненка – це більше, ніж отримали вбивці його доньки.

Він додав до допису спільне фото зі Стерненком біля Приморського суду Одеси – місця, де вирок і оголосили.

Раніше Фігуранта справи Гандзюк позбавили волі на 5 років

Віктор Гандзюк написав: до останнього не вірив, що вирок Стерненку справді виголосять.

Стерненка ув'язнили на сім років.

Більше, ніж виконавцям вбивства Каті.

За вигаданим обвинуваченням.

За активну проукраїнську позицію.

За боротьбу проти свавілля.

За правду,

– написав Віктор Гандзюк.

У кінці допису батько Катерини Гандзюк зазначив: це політична розправа. І риторисно запитав: "Хто наступний?"

Зверніть увагу! Сергія Стерненка 23 лютого засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі. Його звинуватили у викраденні людини задля заволодіння його грішми. Більше про вирок Стерненку читайте за посиланням.

Скільки отримали вбивці Катерини Гандзюк

Четверо з восьми підозрюваних у нападі на активістку (Володимир Васянович, Микита Грабчук, Віктор Горбунов, В'ячеслав Вишневський) визнали свою провину і розповіли, що погодилися здійснити напад за грошову винагороду.

6 червня 2019 року суд виніс вироки п’ятьом співучасникам злочину:

В'ячеслав Вишневський засуджений до 4 років ув’язнення.

Володимир Васянович засудили 4 років в’язниці.

Віктор Горбунов купував кислоту для нападу на Гандзюк. Засуджений до 3 років ув’язнення.

Микита Грабчук – один із безпосередніх виконавців злочину. Засуджений до 6 років в’язниці.

Сергій Торбін був координатором убивства Гандзюк. Засуджений до 6 років і 6 місяців ув’язнення.

Замовником вбивства слідство вважає голову Херсонської облради Владислава Мангера. Посередником, ймовірно, виступив Олексій Левін. Вони перебувають під вартою з 20 серпня 2020 року.



Коротко про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу