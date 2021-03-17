Я шокований, – батько 8-річної блогерки Мілани про стосунки з 13-річним хлопцем
Навколо 8-річної блогерки Мілани Маханець спалахнув скандал. Все через нібито стосунки з 13-річним Пашею Паєм, які обоє висвітлюють у своїх соцмережах. Тато дівчинки вперше прокоментував інцидент.
Джерело:"КП в Україні"
Олександр Маханець заявив, що шокований подіями, які відбуваються з його дитиною. Зауважимо, що він та Дар'я Маханець, мама Мілани, розійшлися у 2019 році.
До теми Стосунки 8-річної моделі Мілани з 13-річним блогером Пашею: все, що відомо про скандал
Позиція батька дівчинки
Батько юної блогерки пояснив, що після розлучення намагається спілкуватися з донькою та допомагати їй. Водночас про колишню дружину спілкуватися не хоче.
Зараз я в шоці від того, що відбувається. Це все, м'яко кажучи, неправильно,
– наголосив чоловік.
Як розповіли знайомі Маханців, процес розлучення був дуже важким. Саме тоді сторінка Мілани з'явилася в інстаграмі та фактично стала майданчиком для реклами.
Друзі сім'ї припустили, що саме розлучення вплинуло на зміни у спілкуванні та ставленні Дар'ї Маханець до своєї доньки. Чому розійшлися батьки блогерки – невідомо.
Що каже мати Мілани Маханець
Раніше стосунки доньки з 13-річним хлопцем прокоментувала й мати – Дар'я Маханець. Жінка підкреслила, що не бачить у цьому чогось незаконного й має намір відстоювати свою позицію й надалі.
Вона запевнила, що діти не живуть разом. "Мілана написала у сторіс, що їде на ночівлю до Паші. Це був сімейний візит. Ми з нею приїхали в гості до родини, з якою дружимо", – підкреслила Маханець.
Основне про скандал з дітьми-блогерами
- Мілана Маханець – модель та блогерка. В інстаграмі вона нещодавно написала, що зустрічається з 13-річним блогером Пашею Паєм.
- Обоє публікують у соцмережах спільні фото, зовсім не схожі на дитячі. Там вони цілуються, обіймаються та лежать поруч у ліжку.
- Дитячий омбудсмен Микола Кулеба звернувся в Офіс генпрокурора, кіберполіцію та МВС через
- Поліція вже почала розслідування за цим фактом. Правоохоронці перевіряють інформацію про стосунки блогерів.
- За інформацією ЗМІ, дідусь Мілани працює у Раді, у секретаріаті комітету з питань аграрної та земельної політики.
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