Навколо 8-річної блогерки Мілани Маханець спалахнув скандал. Все через нібито стосунки з 13-річним Пашею Паєм, які обоє висвітлюють у своїх соцмережах. Тато дівчинки вперше прокоментував інцидент.

Олександр Маханець заявив, що шокований подіями, які відбуваються з його дитиною. Зауважимо, що він та Дар'я Маханець, мама Мілани, розійшлися у 2019 році.

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Позиція батька дівчинки

Батько юної блогерки пояснив, що після розлучення намагається спілкуватися з донькою та допомагати їй. Водночас про колишню дружину спілкуватися не хоче.

Зараз я в шоці від того, що відбувається. Це все, м'яко кажучи, неправильно,

– наголосив чоловік.

Як розповіли знайомі Маханців, процес розлучення був дуже важким. Саме тоді сторінка Мілани з'явилася в інстаграмі та фактично стала майданчиком для реклами.

Друзі сім'ї припустили, що саме розлучення вплинуло на зміни у спілкуванні та ставленні Дар'ї Маханець до своєї доньки. Чому розійшлися батьки блогерки – невідомо.

Що каже мати Мілани Маханець

Раніше стосунки доньки з 13-річним хлопцем прокоментувала й мати – Дар'я Маханець. Жінка підкреслила, що не бачить у цьому чогось незаконного й має намір відстоювати свою позицію й надалі.

Вона запевнила, що діти не живуть разом. "Мілана написала у сторіс, що їде на ночівлю до Паші. Це був сімейний візит. Ми з нею приїхали в гості до родини, з якою дружимо", – підкреслила Маханець.

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