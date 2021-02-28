Батьків Стерненка "тероризують" проросійські журналісти

Батькам засудженого активіста Сергія Стерненка надокучають представники проросійських медіа. Журналісти буквально "тероризують" Стерненків протягом останніх днів, чекаючи їх під помешканням та чіпляючись до сусідів.

Про це розповіли в офіційному телеграм-каналі Стерненка. Медійників, які не залишають батьків активіста у спокої, охарактеризували як "представників проросійських помийок".

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Журналісти ходять по сусідах Стерненків

Вони (журналісти – 24 канал) чекають їх під дверима без попереднього погодження та ходять по сусідах, намагаючись з'ясувати деталі особистого життя, яке не має жодного відношення до справи, в якій засудили Сергія,

– мовиться у дописі у телеграм-каналі.

Стерненки наголошують, що коли будуть готові прокоментувати ситуацію навколо сина, вони це обов'язково зроблять. Проте коментар нададуть лише справжнім та порядним ЗМІ. Наразі будь-який тиск з боку медіа сприйматимуть як загрозу для безпеки та життя родини Сергія.

У телеграм-каналі Стерненка просять представників ЗМІ утриматись від таких відвідин.

Коротко про засудження Сергія Стерненка

Коротко про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу