Батьки засудженого до понад 7 років активіста Сергія Стерненка написали заяву до поліції. Причина – російські так звані журналісти, які їх "тероризують".

Раніше оточення Сергія Стерненка попереджало пропагандистів, що подальші такі дії сприйматимуть як загрозу безпеці батькам активіста. Але представники прокремлівських ЗМІ їх не послухали.

До теми Батьків Стерненка "тероризують" проросійські журналісти

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Під дверима будинку родини Стерненка 1 березня чергувала ціла зграя невідомих осіб з камерами. Побратими активіста повідомляють, що серед них також були представники українського телеканалу "НАШ".

Зауважимо! Телеканал "Наш" створив колишній регіонал Євгеній Мураєвим. Сам мовник фактично від самого свого запуску транслює прокремлівські твердження. Зокрема, нещодавно Мураєв у його ефірі заявив, що "воїни ЗСУ вбивають цивільних на Донбасі".

У підсумку батьки Стерненка викликали поліцію. Також написали заяви, зокрема про цькування та переслідування як з боку "журналістів", так і деяких брехливих сусідів.

Чіпати сім'ю, яка не має жодного стосунку до сфабрикованої справи, – це крайня межа, яку переходити не можна,

– наголосили друзі Стерненка.

Що цьому передувало

Напередодні у телеграм-каналі Стерненка повідомили, що протягом останніх днів його батьків "тероризують" особи, що називають себе “журналістами”.

Пропагандисти, зокрема, чекали їх під дверима без попереднього погодження. Також ходили по сусідах, намагаючись з'ясувати деталі особистого життя Сергія Стерненка.

Стерненки наголосили: коли будуть готовими прокоментувати ситуацію навколо сина, вони це обов'язково зроблять. Але коментар нададуть лише справжнім та порядним ЗМІ.

Ситуація навколо Сергія Стерненка: головне

23 лютого в Одесі відбувся суд над Стерненком. Його звинуватили у нібито викраденні депутата Сергія Щербіча з метою заволодіти його грошима. Мовиться про 300 гривень.

Суд Стерненка визнав винним і засудив до понад 7 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Перед цим на українського активіста та екслідера "Правого сектора" скоїли чотири напади.

Під час першого нападу його побили битами, під час другого – вистрілили з пістолета ґумовою кулею. Під час третього нападу, захищаючи себе, Стерненко поранив одного зі зловмисників Івана Кузнєцова, який через деякий час помер.

У 2020 році Стерненку оголосили підозру за двома статтями: про умисне вбивство та носіння холодної зброї.

5 червня активісту обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 діб. Після подання апеляції суд замінив цілодобовий домашній арешт на нічний домашній арешт.

23 лютого Україною прокотилась хвиля протестів через вирок Стерненку.

Ще одну масштабну акцію влаштували вже 27 лютого. На Банковій демонстранти зачитали список вимог до президента Володимира Зеленського. Зокрема, серед них – звільнення Стерненка до 9 березня.

До речі У СІЗО, де перебуває Стерненко, спалахнула пожежа: відео



Подробиці вироку Сергію Стерненку / Інфографіка 24 канал