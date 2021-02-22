"Батарейка" мінського процесу майже розрядилася, – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що мінський процес вже практично вичерпав себе. Однак, за словами міністра закордонних справ, він досі працює.

Очільник МЗС в ефірі одного з українських телеканалів порівняв мінський процес із мобільним телефоном.

Читайте також Україна не буде відходити від мінських домовленостей, – Резніков

Що сказав Кулеба

Це як у нас з вами на телефоні з'являється віконце, що залишилося 10% заряду батарейки – так само й мінський процес. Тобто ми вже знаємо, що залишилося 10% заряду батареї, але де-факто вона ж іще не вичерпана, правда?

– заявив міністр.

Він додав: "Потрібно витискати максимум, тобто потрібно працювати. І ми це й робимо і в Тристоронній контактній групі, і в нормандському форматі".

Кулеба наголосив на тому, що мінський процес "безумовно, ще живий".

"Мертвий – це коли сторони вже відчувають, що все це втратило сенс", – підкреслив очільник МЗС.