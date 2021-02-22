Дмитро Кулеба заявив, що мінський процес вже практично вичерпав себе. Однак, за словами міністра закордонних справ, він досі працює.

Очільник МЗС в ефірі одного з українських телеканалів порівняв мінський процес із мобільним телефоном.

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Що сказав Кулеба

Це як у нас з вами на телефоні з'являється віконце, що залишилося 10% заряду батарейки – так само й мінський процес. Тобто ми вже знаємо, що залишилося 10% заряду батареї, але де-факто вона ж іще не вичерпана, правда?

– заявив міністр.

Він додав: "Потрібно витискати максимум, тобто потрібно працювати. І ми це й робимо і в Тристоронній контактній групі, і в нормандському форматі".

Кулеба наголосив на тому, що мінський процес "безумовно, ще живий".

"Мертвий – це коли сторони вже відчувають, що все це втратило сенс", – підкреслив очільник МЗС.

Зверніть увагу! Раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель казала, що мінський процес не сприяє вирішенню питання територіальної цілісності України. За словами глави держави, за останні роки сторони не досягли ніякого прогресу. Додамо, це відбувається тому, що Росія відмовляється виконувати зобов'язання.