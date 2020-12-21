Українські олігархи з оточення Віктора Януковича нікуди не зникли. Після Революції гідності вони розставили своїх людей в СБУ. Тільки тепер добігає кінця історія гучної рейдерської атаки, яку провернув Дмитро Фірташ та його соратники.

В Україні збанкрутував черговий банк. Він не був провідним на ринку й займався переважно обслуговуванням пов'язаного бізнесу. Мовиться про маловідомий "Місто Банк". Ця новина загубилася на фоні протистояння генпрокурорки Ірини Венедіктової з НАБУ, а президента Володимира Зеленського з Конституційним Судом. Детальніше про це – у відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі.

Ключовою дійовою фігурою в цій історії є олігарх Дмитро Фірташ, який був засновником корумпованого газового посередника "РосУкрЕнерго". Наразі він живе у Відні в оточенні десятків охоронців. Також він має борги перед банкіром Володимира Путіна Аркадієм Ротенбергом.



Дмитро Фірташ / Фото 24 каналу

Фірташ за останні 6 років програв усі суди щодо своєї видачі до Іллінойсу. Його екстрадиції вимагає Міністерство юстиції США, яке розслідує справу олігарха, як засновника злочинної організації. Аби виправдатися від звинувачень, Фірташ пробував довести свою корисність Руді Джуліані та передав йому компромат на родину Джозефа Байдена.

У житті Фірташа були не тільки "чорні" сторінки

У 2008 році кишені Дмитра Фірташа "тріщали" від грошей, які заробив газовий посередник "РосУкрЕнерго" за незрозумілу роль між Україною та Росією. Щоб зробити фінансові операції швидкими та непомітними, олігарх придбав банк "Надра" у кількох груп власників. Одними з них були брати Сегалі, родом з Херсону, які мають американські паспорти.

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Купивши банк "Надра", Фірташ також взяв під контроль соєвий завод братів Сегалів у Каховці, як стягнення боргу. Однак вони стверджували, що ніякого боргу й не існувало, тому брати Сегалі звинуватили Фірташа в рейдерській атаці.

Хто допомагав Фірташу

Втім, найцікавіші події почали розгортатися після Революції Гідності. Здавалося, що Фірташ, як соратник Януковича, мав би навіть не показуватись. Однак все відбувалося навпаки – з призначенням Валентина Наливайченка на посаду глави СБУ у Фірташа відкрилася "зелена смуга".

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СБУ почала створювати проблеми опонентам Фірташа, коли вони намагалися забрати назад своє майно. Коли ж один з братів Сегалів прилетів до "Борисполя", то прикордонники відмовили йому в перетині кордону України, не повідомивши причину. Спроби пояснити ситуацію СБУ відкинула, назвавши таку інформацію державною таємницею.

Щоб приховати сліди, Фірташ віддав соєвий завод у Херсонській області в заставу "Місто Банку". Брати Сегалі подали позов проти олігарха в США, але справді виграшним рішенням для них було найняти відомого київського адвоката Андрія Богдана. Це було ще задовго до виборів президента Володимира Зеленського. З допомогою Богдана брати Сегалі повернули свій соєвий завод. Водночас "Місто Банк" збанкрутував, адже втратив це підприємство, яке становило 17% активів банку.

Хто ще причетний до справи

Формально "Місто Банк" належить колишньому депутату та партнеру Фірташа в "РосУкрЕнерго" Івану Фурсіну. Але відомо, що неформально Фурсін є довіреною особою ексглави адміністрації президента Януковича та депутата від партії ОПЗЖ Сергія Льовочкіна. Неофіційно в політичних та бізнес-колах України їх сприймаються як одне ціле. Дружба Фурсіна та Льовочкіна сягає ще 90-х років, коли вони працювали в одній фінансовій установі.

А сестра Льовочкіна, також депутат ОПЗЖ, 15 років тому працювала під проводом Фурсіна в "Місто Банку" заступником керівника інвестиційного бізнесу.

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Льовочкіна серед інших політиків вирізняє обережність – він дуже ретельно "ховає кінці у воду". Тому, наприклад, не він, а саме Фурсін є позичкодавцем Полу Манафорту на суму 10 мільйонів доларів, як встановило слідство в США. Саме на Фурсіна, а не на Льовочкіна, було записано 5% газового посередника "РосУкрЕнерго".

Водночас саме Фурсін, а не Льовочкін, був опосередкованим власником латвійського Trasta Komercbanka, який фігурує у гучному розслідування про виведення грошей з Росії в офшори. Саме через Trasta Komercbanka з України вивели 400 мільйонів доларів при закупівлі "вишок Бойка" – грандіозної корупційної схеми часів Януковича. І, до речі, скандальний Trasta Komercbanka також був акціонером у збанкрутілому українському "Місто Банку".

Альянс олігархів – типова історія для України

Ця історія є типовим для України прикладом альянсу олігархів, політиків та силових структур. При цьому банки стали виконавцями їхніх забаганок. Таких історій є безліч. Інша стосується депутата від партії Юлії Тимошенко Костянтина Бондарєва. Керівництво Нацбанку пов'язувало його аферами, які здійснював збанкрутілий банк "Велес".

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У 2015 році під час зачистки ринку від банків-фантомів, НБУ виявив дивну операцію. Через цей банк Бондарєва намагалися вивести з України 460 мільйонів доларів за фіктивними документами начебто для повернення боргу. Коли НБУ почав перевірку, виявилося, що вся документальна база є підробленою – і джерело грошей, і прописка, і майно.

Гроші мали вивести на фірму з офісом в Латвії, яка була заснована громадянином Китаю. А переказувала гроші особа, яка зібрала цю суму, продавши майно фірмі, що була створена комбайнером з Харківської області. Тобто чистої води фікція.

НБУ відправив до банку соратника Юлії Тимошенко перевірку. Виявилося, що понад 90% операцій установи стосувалися виведення капіталу з України. Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію банку. На той момент у соратника Тимошенко працювало 3 особи. Але далі відбулися справжні дива – на місце дислокації банку ліквідатори просто не виявили банк.

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Їм повідомили, що буквально напередодні банк розірвав договір оренди приміщення та виїхав з усім обладнанням й серверами в невідомому напрямку.

Як закінчилося розслідування

Навесні 2020 року одіозний Печерський суд Києва зобов'язав відшкодувати колишнім власникам банку-фантому близько 3 мільйонів доларів "майнової шкоди". Так само Генпрокуратура є безпорадною у справі аграрного олігарха Олега Бахматюка, якого НАБУ звинувачує у банкрутстві "ВАБ-банку" та вже двічі безрезультатно просило направити необхідні для екстрадиції Бахматюка документи до Австрії.

Жодної підозри також не висунули в справі про розграбування "Приватбанку", попередні власники якого Ігор Коломойський та Дмитро Фірташ під слідством у США. Єдина новина на цю тему – генпрокурорка Ірина Венедіктова включила себе в групу прокурорів. Щоправда, поки не ясно, для пришвидшення розслідування чи його саботажу.

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В Україні очистили ринок від двох третин банків-паразитів, більшість з яких були інструментом або для викачування коштів за кордон, або для їх відмивання. Однак єдиним результатом цього став розпродаж активів збанкрутілих банків за мінімальною ціною та відсутність покарань. Це робить примарними будь-які розмови про інвестиційний бум в Україні.