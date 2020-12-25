Генпрокурорка Ірина Венедіктова знає, що її головним завданям є покарати усіх злодіїв. Своєю роботою вона наразі показує, що "бандитів спіймали більше".

Нещодавно взагалі відбулася історична подія. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню "Фокус".

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Вона зараз показує, що бандитів спіймали більше. Нещодавно вони дійсно закрили відомих "скрутчиків" ПДВ, які "скручували" 20 млрд грн. Це дійсно історична подія. Але про це не говорять, наче про Єрмака (Андрія Єрмака – 24 канал), тому не дуже цікаво,

– наголосив Зеленський.

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Президент не може цікавитися у генпрокурорки, на якому етапі перебувають кримінальні справи проти п'ятого президента Петра Порошенка.

Однак Венедіктова знає, що "повинна посадити усіх злодіїв".

Наразі у генпрокурорки немає усіх можливостей, однак все обов'язково буде.