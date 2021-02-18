Митники на Одещині знялися для календаря в стилі фільму про наркоторговців: яскраві фото

У Чорноморській митниці створили для своїх працівників календар на 2021 рік. Зроблено його у стилі кримінальної комедії Гая Річі "Джентльмени". Чорноморська митниця об'єднує Херсонську та Миколаївські області.
У митниці кажуть, що календар призначено виключно для співробітників відомства. Більше того, ідея була колективною. Також пообіцяли надати докладний коментар пізніше.
До речі Австралійські рятувальники знялися з тваринами для благодійного календаря: спокусливі фото
Січень від Чорноморської митниці: Наші пости – наші прозорі фортеці / Фото взято з твіттрера ex_Dovzhenko
Лютий від Чорноморської митниці: Крим наш – доглянемо вантаж / Фото взято з твіттера ex_Dovzhenko
Березень від Чорноморської митниці: ЗМІстовно наповнюємо контент / Фото взято з твіттера ex_Dovzhenko
Травень від Чорноморської митниці: Вражена, що розмитнення авто – це швидше, ніж пройти комплекс процедур у салоні краси / Фото взято з твіттера ex_Dovzhenko
Липень від Чорноморської митниці: Коаліція джентльменів митного правопорядку / Фото взято з твіттера ex_Dovzhenko
Серпень від Чорноморської митниці: Є тільки два місця для контрабасу: або філармонія, або склад конфіскату / Фото взято з твіттера ex_Dovzhenko
Вересень від Чорноморської митниці: Що в нас, знову сценарій для голлівудського фільму? – В Голлівуді ще так не навчились / Фото взято з твіттера ex_Dovzhenko
Жовтень від Чорноморської митниці: Держава отримає все до копійки / Фото взято з твіттера ex_Dovzhenko
Грудень від Чорноморської митниці: Можна грати ферзем серед пішаків. Я обираю бути гросмейстером / Фото взято з твіттера ex_Dovzhenko