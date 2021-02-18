Митники на Одещині знялися для календаря в стилі фільму про наркоторговців: яскраві фото

У Чорноморській митниці створили для своїх працівників календар на 2021 рік. Зроблено його у стилі кримінальної комедії Гая Річі "Джентльмени". Чорноморська митниця об'єднує Херсонську та Миколаївські області.

У митниці кажуть, що календар призначено виключно для співробітників відомства. Більше того, ідея була колективною. Також пообіцяли надати докладний коментар пізніше.

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Докладінше про календар

Фото календаря у твіттері опублікував користувач з ніком ex_Dovzhenko.

На ньому зображено співробітників Чорноморської митниці. Ті імітують сцени зі стрічки (згори – версія від митників, знизу – неповнорний оригінал).

Супроводжується все жартівливми підписами. До прикладу, "Крим наш – доглянемо вантаж", "Ну що там із тим контейнером? – Все гаразд! Іноді банани – це банани", "На рахунок три! Головне правило держслужбовця назови".

Зауважимо, що головні герої "Джентльменів" – наркоторговці та вбивці.

Варто віддати належне авторам календаря, адже його створили українською мовою.

Який вигляд має вищевказаний календар: фото



Січень від Чорноморської митниці: Наші пости – наші прозорі фортеці / Фото взято з твіттрера ex_Dovzhenko



Лютий від Чорноморської митниці: Крим наш – доглянемо вантаж / Фото взято з твіттера ex_Dovzhenko



Березень від Чорноморської митниці: ЗМІстовно наповнюємо контент / Фото взято з твіттера ex_Dovzhenko



Квітень від Чорноморської митниці: Працюють агенти інтелектуальної розвідки / Фото взято з твіттера ex_Dovzhenko Квітень від Чорноморської митниці: Працюють агенти інтелектуальної розвідки / Фото взято з твіттера ex_Dovzhenko

Травень від Чорноморської митниці: Вражена, що розмитнення авто – це швидше, ніж пройти комплекс процедур у салоні краси / Фото взято з твіттера ex_Dovzhenko

Червень від Чорноморської митниці: Ну що там із тим контейнером? – Все гаразд! Іноді банани – це банани / Фото взято з твіттера ex_Dovzhenko

Липень від Чорноморської митниці: Коаліція джентльменів митного правопорядку / Фото взято з твіттера ex_Dovzhenko

Серпень від Чорноморської митниці: Є тільки два місця для контрабасу: або філармонія, або склад конфіскату / Фото взято з твіттера ex_Dovzhenko

Вересень від Чорноморської митниці: Що в нас, знову сценарій для голлівудського фільму? – В Голлівуді ще так не навчились / Фото взято з твіттера ex_Dovzhenko

Жовтень від Чорноморської митниці: Держава отримає все до копійки / Фото взято з твіттера ex_Dovzhenko

Листопад від Чорноморської митниці: На рахунок три! Головне правило держслужбовця назови / Фото взято з твіттера ex_Dovzhenko

Грудень від Чорноморської митниці: Можна грати ферзем серед пішаків. Я обираю бути гросмейстером / Фото взято з твіттера ex_Dovzhenko