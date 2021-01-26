Балух повністю одужав після побиття: фото

Колишній політв'язень Володимир Балух з вересня 2020 року перебував у лікарні після нападу. 26 січня 2021 року стало відомо, що активіст повністю одужав.
Джерело: фейсбук Рефата Чубарова
Після тривалого лікування та реабілітації кримський активіст сповнений сил та енергії.
До теми Балух вперше після нападу самостійно вийшов на зв’язок і оприлюднив фото з клініки
Був радий сьогоднішній зустрічі в офісі Меджлісу кримськотатарського народу з Володимиром Балухом. Володя абсолютно видужав та сповнений сил та енергії,
– сказав Чубаров.
Володимир Балух сповнений енергії після лікування / Фото Рефата Чубарова
Зауважимо, 2 грудня 2020 року Балух оприлюднив свій перший допис у соцмережах після того, як його жорсткого побили. Він казав, що досі проходить реабілітацію у спеціалізованому центрі.