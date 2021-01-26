Балух повністю одужав після побиття: фото

Колишній політв'язень Володимир Балух з вересня 2020 року перебував у лікарні після нападу. 26 січня 2021 року стало відомо, що активіст повністю одужав.

Джерело: фейсбук Рефата Чубарова

Після тривалого лікування та реабілітації кримський активіст сповнений сил та енергії.

До теми Балух вперше після нападу самостійно вийшов на зв’язок і оприлюднив фото з клініки

Був радий сьогоднішній зустрічі в офісі Меджлісу кримськотатарського народу з Володимиром Балухом. Володя абсолютно видужав та сповнений сил та енергії,

– сказав Чубаров.



Володимир Балух сповнений енергії після лікування / Фото Рефата Чубарова

Зауважимо, 2 грудня 2020 року Балух оприлюднив свій перший допис у соцмережах після того, як його жорсткого побили. Він казав, що досі проходить реабілітацію у спеціалізованому центрі.

Напад на Балуха: що відомо

8 вересня на колишнього політв'язня напали в районі Гідропарку у Києві.

Активіста знайшли непритомним аж під ранок.

Балух понад місяць перебував у реанімації. В інше відділення його перевели аж 12 жовтня.

Підозрюваного у нападі на активіста вже затримали. Його арештували на 60 діб без права внесення застави.

Після окупації Криму Балух відмовився отримувати російський паспорт. Згодом Кремль ув'язнив активіста. У 2019 році його звільнили в межах обміну між Україною та Росією. Під час свого перебування за ґратами Балух оголошував тривале голодування.