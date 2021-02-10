Баканов виступив проти різкого скорочення штату СБУ

Джерело:"РБК-Україна"
На думку очільника Служби безпеки України Івана Баканова, наразі скоротити штаб відомства до 17 тисяч – неможливо. Однак саме такий пункт передбачений у реформі СБУ.
Скорочення штату передбачено у законопроєкті про реформу СБУ, який у першому читанні схвалив парламент.
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Відповідно до ініціативи, штат відомства мають скоротити майже на 10 тисяч співробітників, а також планують ліквідувати медичне управління.
Баканов пропонує скорочувати персонал поетапно. Наприклад, за допомогою дострокового виходу військових на пенсію під час реформи і щорічне скорочення вакансій.
Зменшити кількість співробітників до 17 тисяч протягом 3 років не є можливим,
– наголосив Баканов.
Політик додав, що необхідно враховувати фінансові труднощі і потребу зниження навантаження на державний бюджет.