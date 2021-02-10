Баканов виступив проти різкого скорочення штату СБУ
На думку очільника Служби безпеки України Івана Баканова, наразі скоротити штаб відомства до 17 тисяч – неможливо. Однак саме такий пункт передбачений у реформі СБУ.
Джерело:"РБК-Україна"
Скорочення штату передбачено у законопроєкті про реформу СБУ, який у першому читанні схвалив парламент.
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Відповідно до ініціативи, штат відомства мають скоротити майже на 10 тисяч співробітників, а також планують ліквідувати медичне управління.
Яка позиція Баканова
Баканов пропонує скорочувати персонал поетапно. Наприклад, за допомогою дострокового виходу військових на пенсію під час реформи і щорічне скорочення вакансій.
Зменшити кількість співробітників до 17 тисяч протягом 3 років не є можливим,
– наголосив Баканов.
Політик додав, що необхідно враховувати фінансові труднощі і потребу зниження навантаження на державний бюджет.
Що ще відомо про реформу СБУ
- Реформа потрібна, щоб Україна вступила до НАТО та Євросоюзу.
- Відповідно до законопроєкту, СБУ займатиметься контррозвідкою, управлінням ризиками державної безпеки, оперативно-розшуковою діяльністю тощо.
- Натомість покласти на СБУ виконання інших функцій можна буде лише законом.
- До слова, 28 січня 285 нардепів підтримали реформу у першому читанні.
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