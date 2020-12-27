В Україні 27 грудня відзначають День котррозвідки Служби безпеки України. Глава відомства Ігор Баканов привітав підрозділ з професійним святом та побажав співробітникам непохитної віри у перемогу нашої держави.

Що сказав Баканов

Контррозвідка займає особливе місце в системі СБУ. Про це мовиться у зверненні Баканова на сайті відомства.

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На контррозвідку покладена серйозна відповідальність – працювати на випередження та успішно протидіяти викликам, які постають перед нашою державою. І водночас – залишатися невидимими для її ворогів,

– сказав голова СБУ.

Він додав, що працівники контррозвідки повинні бути на крок попереду будь-якої загрози та швидко реагувати на неї. Саме від професійних і моральних якостей підрозділу залежить безпека України.

За словами Баканова, контррозвідка зібрала у своїх лавах професіоналів і патріотів, які усвідомлюють обов'язок перед державою та народом.

"Завдяки вашій фаховості ми рухаємося до стратегічної мети – відновлення територіальної цілісності України, коли наші прапори будуть майоріти в Донецьку, Луганську та Севастополі", – наголосив чиновник.

Він побажав працівникам міцного здоров'я, успіхів у роботі та оперативного таланту.

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