РНБО запровадила низку нових санкцій. Серед тих, хто під них потрапив, є Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Відповідне рішення ґрунтується, зокрема, на матеріалах Служби безпеки України.

Про це заявив голова відомства Іван Баканов. Крім цього, він надав членам РНБО інформацію про інші напрями захисту державної безпеки та протидії гібридній війні.

Важливо Засідання РНБО 19 лютого: санкції проти Медведчука і літаків, 5 сценаріїв Донбасу

"Ми бачимо вплив гібридної війни та її наслідки. Тому треба працювати на випередження. У цьому випадку наша сила – у системних діях на захист національних інтересів", – зазначив посадовець.

Постачання вугілля на окупований Донбас

За словами Баканова, СБУ проводить слідчі дії, аби задокументувати весь незаконний механізм постачання вугілля з тимчасово окупованої території до Росії та України.

"Так ми отримаємо підтвердження фінансування терористичної діяльності так званої "ЛНР". І як результат – підґрунтя для повідомлення підозри представникам компанії", – пояснив він.

Розширення економічних санкцій

Розширення запроваджених раніше економічних санкцій щодо власників авіакомпаній, які здійснювали польоти в Росію – також здійснювали за рекомендаціями СБУ.

Зауважимо, що 19 лютого відповідний санкційний список поповнився ще 5 компаніями.

Довідка. Перші санкції були введені ще наприкінці січня – проти молдавської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA.

Їхні кінцеві бенефіціари намагаються терміново вжити заходів, аби юридично обійти накладені на них обмеження. Наприклад, хочуть змінити обслуговуючі компанії – тобто вводять інших юросіб.