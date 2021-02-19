Фінансування окупантів: Баканов пояснив підстави для нових санкцій РНБО
РНБО запровадила низку нових санкцій. Серед тих, хто під них потрапив, є Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Відповідне рішення ґрунтується, зокрема, на матеріалах Служби безпеки України.
Джерело:СБУ
Про це заявив голова відомства Іван Баканов. Крім цього, він надав членам РНБО інформацію про інші напрями захисту державної безпеки та протидії гібридній війні.
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"Ми бачимо вплив гібридної війни та її наслідки. Тому треба працювати на випередження. У цьому випадку наша сила – у системних діях на захист національних інтересів", – зазначив посадовець.
Постачання вугілля на окупований Донбас
За словами Баканова, СБУ проводить слідчі дії, аби задокументувати весь незаконний механізм постачання вугілля з тимчасово окупованої території до Росії та України.
"Так ми отримаємо підтвердження фінансування терористичної діяльності так званої "ЛНР". І як результат – підґрунтя для повідомлення підозри представникам компанії", – пояснив він.
Розширення економічних санкцій
Розширення запроваджених раніше економічних санкцій щодо власників авіакомпаній, які здійснювали польоти в Росію – також здійснювали за рекомендаціями СБУ.
Зауважимо, що 19 лютого відповідний санкційний список поповнився ще 5 компаніями.
Їхні кінцеві бенефіціари намагаються терміново вжити заходів, аби юридично обійти накладені на них обмеження. Наприклад, хочуть змінити обслуговуючі компанії – тобто вводять інших юросіб.
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