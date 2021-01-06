Національне антикорупційне бюро України розслідує, чому ексменеджер "Нафтогазу" Юрій Вітренко отримував премії у розмірі 7,2 мільйона доларів. Припускають, що це могло бути зловживання владою.

Розшукують майно Вітренка

НАБУ перевірятиме обставини, за яких теперішній виконувач обов'язків міністра енергетики отримав премії. Про це заявили у Головному підрозділі НАБУ, повідомляє Obozrevatel.

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Крім того, розшукують майно колишнього топ-менеджера. За потреби, на нього навіть можуть накласти арешт.

Про які премії мовиться

Попри збитки "Нафтогазу" в розмірі 19 мільярдів гривень, у бюджеті виділили понад 200 мільйонів гривень на премії для Вітренка. Однак для підвищення зарплат медикам грошей не заклали.

Друга частина премії становила 94 мільйони гривень. Цю суму ексменеджеру не могли заплатити протягом року, однак напередодні призначення чоловіка на посаду міністра, гроші знайшли. Видання зазначає, що сюди нібито втрутився Офіс Президента.

Зверніть увагу! Згідно з рішенням уряду, Вітренко став тимчасовим очільником Міненергетики. Щоправда, перед тим Рада не підтримала його призначення.

Премії для інших співробітників "Нафтогазу"

У 2018 році наглядова рада компанії мала нагородити преміями 41 співробітника за перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі. Суму премії передбачали на рівні 1% суми виграшу в арбітражі – 46,3 мільйона доларів.