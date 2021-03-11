Багато зіпсованих бюлетенів: з’їзд суддів не зміг обрати суддю Конституційного Суду

Новий суддя Конституційного Суду України наразі не визначений. Під час з'їзду суддів жоден із кандидатів не зміг набрати необхідну кількість голосів, а ще й багато бюлетенів просто зіпсували.

З'їзд суддів України триває з 9 березня і закінчиться 11. У перший день обирали членів Вищої ради правосуддя (ВРП). У другий – взялися до виборів судді Конституційного Суду.

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Суддю Конституційного Суду на з'їзді суддів наразі обрати не змогли

Під час першого голосування кандидатів було 7. Олександр Коровайко (голова Херсонського апеляційного суду) та Олександр Прокопенко (суддя Верховного суду) отримали найбільше голосів, тож вони й потрапили до другого туру.

Утім, повторне таємне голосування не склалося. Як повідомила пресслужба Ради суддів, делегати отримали 267 бюлетенів. Але дійсними у підсумку визнали тільки 243. 10% бюлетенів – 24 – визнані недійсними.

Коровайко і Прокопенко при цьому набрали 134 і 109 голосів відповідно. З урахуванням невеликої різниці між кандидатами та кількості зіпсованих бюлетенів з'їзд суддів вирішив, що суддю КСУ не обрано.

Зверніть увагу:

Повторне голосування відбудеться 11 березня, як пише Інтерфакс-Україна.

А от "Радіо Свобода" з посиланням на голову Ради суддів Богдана Моніча запевняє, що тепер оголосять новий конкурс, і всю процедуру почнуть спочатку.

До слова Єрмак анонсував повне перезавантаження Конституційного Суду