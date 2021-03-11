Багато зіпсованих бюлетенів: з’їзд суддів не зміг обрати суддю Конституційного Суду

Джерело:Рада суддів України
Новий суддя Конституційного Суду України наразі не визначений. Під час з'їзду суддів жоден із кандидатів не зміг набрати необхідну кількість голосів, а ще й багато бюлетенів просто зіпсували.
З'їзд суддів України триває з 9 березня і закінчиться 11. У перший день обирали членів Вищої ради правосуддя (ВРП). У другий – взялися до виборів судді Конституційного Суду.
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Під час першого голосування кандидатів було 7. Олександр Коровайко (голова Херсонського апеляційного суду) та Олександр Прокопенко (суддя Верховного суду) отримали найбільше голосів, тож вони й потрапили до другого туру.
Утім, повторне таємне голосування не склалося. Як повідомила пресслужба Ради суддів, делегати отримали 267 бюлетенів. Але дійсними у підсумку визнали тільки 243. 10% бюлетенів – 24 – визнані недійсними.
Коровайко і Прокопенко при цьому набрали 134 і 109 голосів відповідно. З урахуванням невеликої різниці між кандидатами та кількості зіпсованих бюлетенів з'їзд суддів вирішив, що суддю КСУ не обрано.
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