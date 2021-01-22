В Україні ведеться перелік приватних офіційних закладів для літніх людей. Втім, проблема полягає у тому, що багатьох з них навіть немає у реєстрах.

В Офісі Омбудсмена робили рейди з перевірками в приватних закладах, але власники часто перешкоджали доступ до установ. Про те, як контролюють соцустанови в Україні в ефірі 24 каналу розповіла Олена Темченко, яка працює в Департаменті з питань реалізації національного превентивного механізму Офісу Уповноваженого з прав людини.

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Перевірка соцустанов

За її словами, власники приватних геріатричних установ та реабілітаційних центрів часто перешкоджали відвідуванню моніторингових груп. Мовляв, що це приватна власність. Це означає, що вони щось приховували.

"В такому випадку викликаємо поліцію. Був випадок у Київській області, що лише після приїзду правоохоронців перевірку допустили", – зазначила Темченко.

Довідка. В Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини впродовж 2020 року здійснили понад 100 моніторингових візитів до приватних закладів різних типів, зокрема геріатричних.

В чому проблема

Річ у тім, що такі власники не вносять відомості до реєстру надавачів соціальних послуг. Тому і залишаються безконтрольними.

Здійснювати контроль можна лише за тими, хто зареєструвався. Власники мають ці відомості вносити самі. Вони цього не роблять, тому залишаються, фактично, в тіні,

– пояснила Темченко.

Вона додала, що жодної відповідальності ці власники за, фактично, порушення закону не несуть. Виникають також групі порушення під час перевірки таких установ – вони не пристосовані та не відповідають стандартам, а людей похилого віку часто утримують проти їхньої волі.

Дивіться більше про порушення у відео 24 каналу: