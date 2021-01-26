На думку виконувача обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка, є багато політичних причин, чому депутати проголосували проти його призначення у грудні.

Джерело: "Економічна правда"

Вітренко каже, що проблеми енергетики виходять далеко за її межі.

До речі "Слуги народу" на засіданні фракції обговорили питання Вітренка: як усе закінчилися

Чи правильно суміщати 2 посади

За словами Вітренка, навіть ті, хто голосував проти, запевняли, що поєднувати посади віцепрем’єра та міністра енергетики – це хороша ідея.

"Є багато політичних причин, чому вони проголосували проти", – додав Вітренко.

Політик заявив, що протягом певного періоду не було повноцінного міністра енергетики. Тож проблеми накопичились і їх треба вирішувати на іншому рівні.

Чи наполягав Вітренко на свому призначенні

Урядовець стверджує, що не наполягав на жодних посадах.

І це не було моїм особистим бажанням. Зі мною говорив прем’єр-міністр. Він казав, що йому не вистачає як першого віцепрем’єра, так і міністра енергетики,

– сказав чиновник.

Крім цього, Вітренко зауважив, що з ним також говорив президент Володимир Зеленський.

Що відомо про призначення Вітренка