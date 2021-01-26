Є багато політичних причин, – Вітренко про те, чому Рада провалила його призначення у грудні
На думку виконувача обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка, є багато політичних причин, чому депутати проголосували проти його призначення у грудні.
Джерело: "Економічна правда"
Вітренко каже, що проблеми енергетики виходять далеко за її межі.
До речі "Слуги народу" на засіданні фракції обговорили питання Вітренка: як усе закінчилися
Чи правильно суміщати 2 посади
За словами Вітренка, навіть ті, хто голосував проти, запевняли, що поєднувати посади віцепрем’єра та міністра енергетики – це хороша ідея.
"Є багато політичних причин, чому вони проголосували проти", – додав Вітренко.
Політик заявив, що протягом певного періоду не було повноцінного міністра енергетики. Тож проблеми накопичились і їх треба вирішувати на іншому рівні.
Чи наполягав Вітренко на свому призначенні
Урядовець стверджує, що не наполягав на жодних посадах.
І це не було моїм особистим бажанням. Зі мною говорив прем’єр-міністр. Він казав, що йому не вистачає як першого віцепрем’єра, так і міністра енергетики,
– сказав чиновник.
Крім цього, Вітренко зауважив, що з ним також говорив президент Володимир Зеленський.
Що відомо про призначення Вітренка
- Рада провалила голосування за призначення Вітренка ще 17 грудня.
- Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Вітренка спробують повторно призначити у січні.
- Кабмін 21 грудня призначити Вітренка першим заступником міністра енергетики та виконувачем обов'язків голови відомства.
- "Слуги" на засіданні фракції 25 січня обговорили питання Вітренка. Зокрема, розглянути у Раді його призначення планують до кінця пленарного тижня, тобто до 29 січня.
Поділитися новиною