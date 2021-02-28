Більшість людей неодноразово себе запитували, що ж таке щастя. Насправді поняття доволі складне, адже потребує самосвідомості чи то пак – усвідомлення себе. Напевне, через це існує так багато міфів.

Джерело: "Обережно, міф!" на 24 каналі

За даними міжнародного опитування Gallup International, Україна увійшла в рейтинг 10 найнещасливіших країн світу. Де ж шукати українцям щастя та що це за феномен – читайте далі.

У минулому випуску Соціальні мережі роблять нас щасливішими: застарілі міфи, в які не варто вірити

Міф 1. Існує чарівна формула щастя

Експерти переконують, що людина повинна спрямовувати свої зусилля на саморозвиток, на реалізацію вагомих цілей в житті. Однак водночас в процесі цієї реалізації, вона має винагороджувати себе якимись приємнощами: тілесними задоволеннями, смачною вечерею, відпусткою і так далі.

"Якщо згадати нашого філософа Григорія Сковороду, то він належить до групи філософів, які вважають, що щастя якраз дуже легке та дуже доступне. Воно полягає у тому, що ти маєш прокидатися вранці і тішитися тим, що довкола тебе світить сонечко, ти здоровий, тобто цінувати теперішній момент", – пояснила співзасновниця Українського інституту дослідження щастя Уляна Лущ-Пурій.



Людям варто навчитись цінувати митті життя / Фото Andrea Piacquadio, Pexels

Уперше про центр задоволення головного мозку заговорили ще у середині 50-х ХХ століття. Науковці Джеймс Олдс та Пітер Мілнер проводили досліди на білих щурах. До певних ділянок мозку, трохи варварським методом, приєднували електроди. Звірятко при натисканні ричага, відчувало електричний імпульс та, очевидно, ефект задоволення. Бо як тоді пояснити, що піддослідні натискали важіль по 800 разів на годину, забували про їжу, питво та самок. І в результаті – помирали від виснаження. На людях подібні експерименти із електродами у мозок не проводили.

Міф 2. Лише багатство та успіх роблять щасливими

Психолог Роман Мельниченко зазначив, що дослідження чітко показують, що якщо людина заробляє більше ніж 10 тисяч доларів у місяць чи є якась надбавка у грошах – це нічого по відчуттях не дає. Тому багатство і успіх не обов'язково приносять щастя.

"Що цікаво, коли людина з рівня бідності різко виходить на вищий соціально-економічний рівень, то так, це підвищує її рівень щастя. Але через певний період вона повертається до звичного рівня. Чому? Тому що до нової квартири, авто ми звикаємо і це вже не робить нас щасливими", – розповіла Уляна Лущ-Пурій.

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"Дуже важливо правильно обрати свій професійний шлях. Не важливо, скільки вам будуть платити. Це не найголовніше. Ви значно більше ризикуєте, якщо будете виконувати не любу, не сродну працю більшу частину свого життя", – пояснив професор Інституту фізіології імені Богомольця Віктор Досенко.



Багатство та достаток зазвичай не є показником щастя / Фото Tima Miroshnichenko, Pexels

Міф 3. Для щасливого життя не обов'язково знайти правильну людину

Одне з Гарвардських дослідження, яке триває вже 80 років, показує, що саме тривалі, якісні, передусім духовно близькі стосунки, є запорука не лише щастя, але й здоров'я та довголіття людини.

Психолог Роман Мельниченко вважає, що є 3 рівня, на які треба звернути увагу перед тим, як брати на себе відповідальність іти в серйозні стосунки:

до людини, яка вам подобається, має бути статевий потяг, вам має подобатися її тіло, запах і так далі;

емоційна близькість, тобто ви відчуваєте себе у безпеці і можете відкритись цій людині, а вона вам;

ви маєте розуміти, чи вам цікаво разом. Тобто під час суперечки на якусь тему, ви маєте відчувати, що інтелектуально підходите одне одному.



Дуже важливо розуміти, з якою людиною ви пов'язуєте своє життя / Фото Alex Green, Pexels

Міф 4. Навчитися бути щасливим неможливо

"Можна навчитися. Ми, звісно, що народжуємося з різним набором генів і з різною схильністю бути щасливим чи бути менш щасливим, але оточення і виховання, починаючи із самого дитинства, дуже впливають на це", – пояснив Віктор Досенко.

Коли ти серед щасливих людей, ти продуктивніший, ефективніший і безперечно, що це заразне явище,

– запевнила співзасновниця Українського інституту дослідження щастя Уляна Лущ-Пурій.

Співзасновниця Українського інституту дослідження щастя додала, що багато людей можуть мати багато приємних подій у житті, але їхні думки є зосереджені на поганих спогадах у минулому або на переживаннях за майбутнє. Саме том вони не спроможні насолоджуватися тим, що вони мають саме зараз. Однак зараз є багато практичних рекомендацій щодо того, як навчитися бути щасливим і тренувати свій мозок, своє тіло і свою свідомість проживати і концентруватися на цьому досвіді щастя.



Існує безліч практик, які допоможуть розрізняти щастя / Фото Mikhail Nilov, Pexels

Міф 5. От раніше були часи! Кращі роки вже минули

Експерти переконують, що це міф, тому що в кожному періоді життя є щось, що робить людину щасливою. Уляна Лущ-Пурій наголошує: "Не можна казати, що найкраще позаду, тому що ми не знаємо, що нас чекає попереду".

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"Якщо людина йде шляхом новизни – вчить нові мови, читає літературу, подорожує – тоді у неї виділяється дофамін. Ці люди зберігають оптимізм. Якщо ви думаєте, що у вас вже все було, то, напевно, ви роздулися до розмірів планети Земля", – сказав психолог Роман Мельниченко.



Важливо завжди розвиватись та пізнавати нове / Фото Cottonbro з Pexels