Вітер, хуртовини та 2-метрові хвилі: на Азовському морі штормитиме

Негода все ще не збирається полишати Україну і поступатися весні. 19 лютого в Азовському морі штормитиме.
Негода біля моря спостерігатиметься і вдень, і вночі. Рятувальники оголосили ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.
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Негода в Азовському морі: чого чекати
- В акваторії Азовського моря буде сильний вітер: пориви 25 – 28 метрів на секунду.
- Сильна хуртовина і снігопад.
- Висота хвиль у відкритій частині моря 12 – 20 дециметрів.
Нагадаємо.
- Судна в морі швидко покриватимуться льодом.
17 лютого у Запорізькій області
Азовське море вкрилося товстим шаром льоду
. Сталося це через сильний мороз та вітер.
- На Заході, крім Волинської та Рівненської областей, на Дніпропетровщині, у Кропивницькому та на Сході України вночі буде -14…-20 градусів.
- У південній частині та на Закарпатті дещо тепліше: -9…-15 градусів.
- Вдень температура коливатиметься в межах -7...-12 градусів, на Заході й Півдні – -1…-7 градусів.
- Опадів 19 лютого не очікують.
- Сніг з хуртовинами та вітер можливий тільки вночі в Приазов'ї.