Вітер, хуртовини та 2-метрові хвилі: на Азовському морі штормитиме

18 лютого 2021 , 17:38
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Джерело:

ДСНС

Негода все ще не збирається полишати Україну і поступатися весні. 19 лютого в Азовському морі штормитиме.

Негода біля моря спостерігатиметься і вдень, і вночі. Рятувальники оголосили ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.

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Негода в Азовському морі: чого чекати

  • В акваторії Азовського моря буде сильний вітер: пориви 25 – 28 метрів на секунду.
  • Сильна хуртовина і снігопад.
  • Висота хвиль у відкритій частині моря 12 – 20 дециметрів.
  • Судна в морі швидко покриватимуться льодом.
Нагадаємо. 17 лютого у Запорізькій області Азовське море вкрилося товстим шаром льоду. Сталося це через сильний мороз та вітер.

Якою буде погода 19 лютого в Україні

  • На Заході, крім Волинської та Рівненської областей, на Дніпропетровщині, у Кропивницькому та на Сході України вночі буде -14…-20 градусів.
  • У південній частині та на Закарпатті дещо тепліше: -9…-15 градусів.
  • Вдень температура коливатиметься в межах -7...-12 градусів, на Заході й Півдні – -1…-7 градусів.
  • Опадів 19 лютого не очікують.
  • Сніг з хуртовинами та вітер можливий тільки вночі в Приазов'ї.