Азовське море вкрилося товстим шаром льоду: захопливі фото та відео

17 лютого 2021 , 09:05
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Джерело:

24 канал

У Запорізькій області Азовське море вкрилося товстим шаром льоду. Сталося це через сильний мороз та вітер.

Користувачі діляться в соціальних мережах фотографіями зимових пейзажів Азовського моря.

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Замерзло Азовське море

Днями через сильні морози та потужні вітри у Бердянську Азовське море вкрилося товстим шаром криги. На ньому утворилися справжні химерні крижані скульптури.

Наразі у місті зберігається мінусова температура. А синоптики прогнозують збереження морозів ще до наступного тижня.

Зверніть увагу! У Європі через сильні морози вперше за тривалий період замерзло узбережжя Балтійського моря. Зокрема, мова йде про смугу, яка завширшки кілька сотень метрів.