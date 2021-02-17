Азовське море вкрилося товстим шаром льоду: захопливі фото та відео
У Запорізькій області Азовське море вкрилося товстим шаром льоду. Сталося це через сильний мороз та вітер.
Джерело:24 канал
Користувачі діляться в соціальних мережах фотографіями зимових пейзажів Азовського моря.
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Замерзло Азовське море
Днями через сильні морози та потужні вітри у Бердянську Азовське море вкрилося товстим шаром криги. На ньому утворилися справжні химерні крижані скульптури.
Наразі у місті зберігається мінусова температура. А синоптики прогнозують збереження морозів ще до наступного тижня.
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