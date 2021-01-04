На Сумщині громадянин Азербайджану спробував незаконно перетнути український кордон. Аби прикордонники закрили на це очі, чоловік пропонував їм хабар – 10 тисяч російських рублів.

Чоловік давав прикордоннику 10 тисяч російських рублів

Інцидент трапився у пункті пропуску "Бачівськ" 4 січня. Про це інформує пресслужба ДПСУ.

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Азербайджанець їхав пасажиром у автомобілі Renault Trafic. Під час прикордонного контролю чоловік запропонував працівнику ДПСУ 10 тисяч в російській валюті – аби той дозволив йому без перешкоди потрапити на територію України.

Правопорушника передали поліції

Українські прикордонники за такий жест громадянину Азербайджану, звісно, не подякували, а натомість викликали правоохоронців. У діях іноземця побачили ознаки статті Кримінального кодексу, зокрема, пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі. Азербайджанця передали працівникам поліції.

Росіянин спробував потрапити на територію України за 300 доларів

Зазначимо, що наприкінці грудня схожа ідея – дати хабар прикордоннику – прийшла в голову і громадянину Росії. В аеропорту "Бориспіль" він намагався відкупитись 300 доларами за те, що не міг пояснити мету приїзду до України. Замість цього росіянин отримав 3-річну заборону на в'їзд на українську територію.