Азарову повідомили про підозру у держзраді через Харківські угоди

Колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову повідомили про підозру у вчиненні державної зради. Відповідне рішення схвалили Офіс генпрокурора та ДБР 24 березня.

У чому підозрюють Азарова

Експрем'єра підозрюють у тому, що він, спільно з президентом-втікачем Віктором Януковичем, вчинив дії спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності та безпеці України.

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Що встановило слідство

20 квітня 2010 року перебуваючи у Росії Азаров погодився на пропозицію Дмитра Медведєва. Мовиться про продовження строку перебування Чорноморського флоту Росії на території України на 25 років під приводом отримання знижки на природний газ.

З 21 по 23 квітня Азаров забезпечив ратифікацію проєкту угоди усіма державними органами.

Крім того, експрем'єр на закритому засіданні Кабінету Міністрів підписав розпорядження про схвалення угоди урядом та вніс проєкт на розгляд президенту.

Такі дії колишнього прем'єра надали змогу президентові 21 квітня 2010 року в місті Харкові підписати від імені України угоду з Росією,

– наголосили в Офісі генпрокурора.

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До чого призвели дії Азарова

У відомстві заявили, що в результаті підписання Харківських угод були штучно створені передумови для збільшення чисельності російських військ на території України та окупації ними Криму.

Своїми діями Азаров надав допомогу Росії у проведенні підривної діяльності проти України. Вона полягала у втручанні в її політику, спробах зменшення економічного і оборонного потенціалу тощо.