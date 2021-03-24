Азарову повідомили про підозру у держзраді через Харківські угоди
Колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову повідомили підозру у вчиненні державної зради. Відповідне рішення схвалили Офіс генпрокурора та ДБР 24 березня.
Джерело:Офіс генпрокурора
У чому підозрюють Азарова
Експрем'єра підозрюють у тому, що він спільно з президентом-втікачем Віктором Януковичем вчинив дії спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, обороноздатності та безпеці України.
Що встановило слідство
20 квітня 2010 року перебуваючи у Росії Азаров погодився на пропозицію Дмитра Медведєва. Мовиться про продовження строку перебування Чорноморського флоту Росії на території України на 25 років під приводом отримання знижки на природній газ.
З 21 по 23 квітня Азаров забезпечив ратифікацію проєкту угоди усіма державними органами.
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