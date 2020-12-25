Харків'яни напередодні Нового року влаштували масштабний флешмоб. Тривають останні приготування й вже о 23:00 у місті має засяяти найбільша в Україні ялинка з автівок.

Перші фото прикрашених автомобілів опублікували у телеграм-каналі "Харків 1654".

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Організатори акції "Автоялинка-2021" наголосили, що цьогорічну красуню з машин можуть занести у Книгу рекордів України. І харків'яни налаштовані вкрай рішуче. Станом на ранок 22 грудня про свою участь у флешмобі заявили понад 1400 учасників. Однак організатори зауважили, що фактична кількість учасників може відрізнятися.

До слова тогорічна автоялинка з Харкова побила всеукраїнський рекорд. У 2019 році участь у флешмобі взяли 348 автомобілів.

Як відбуватиметься дійство

Організатори пояснили, що під час акції флешмоб фільмуватимуть з землі та з повітря. Також міськрада дала дозвіл на проведення флешмобу. А за порядком під час побудови ялинки будуть стежити поліцейські.

Поліція готова навіть надати свої автомобілі з мигалками. Ми розробили спеціальну схему, по якій буде створена велика ялинка. До нас повинні долучитися майже 500 автомобілістів, які в цьому допоможуть,

– розповів один з організаторів акції Антон.

Зверніть увагу! Станом на 21:00 до флешмобу долучилися вже 750 автівок.

У Харкові готуються запалити найбільшу автоялинку в Україні / Фото з телеграм-каналів "ХС | Харьков", "Харьков 1654"

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