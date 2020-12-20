На автошляху Дніпро – Кривий Ріг загорівся автобус із пасажирами: фото
У Дніпропетровській області на автошляху у напрямку Дніпро – Кривий Ріг 20 грудня 2020 року загорівся автобус із пасажирами. Під час цього у салоні було 8 людей.
Через пожежу ніхто з пасажирів не постраждав. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
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За їхніми даними, під час руху автобуса загорівся моторний відсік. Ще до прибуття пожежників люди самостійно вийшли з транспорту.
Вогонь знищив автобус на площі 21 квадратного метра,
– заявили у ДСНС.
Пожежа на автошляху / Фото ДСНС
Ліквідована пожежа / Фото ДСНС
Автобус після гасіння / Фото ДСНС
У пресслужбі розповіли, що повідомлення про пожежу надійшло зранку о 7:40. Її вдалося ліквідувати вже о 8:10. Для цього залучили 5 осіб особового складу ДСНС.
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