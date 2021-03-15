Авторський проєкт: Мендель дебютувала як телеведуча

15 березня 2021 , 22:48
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Джерело:

"Дом"

У понеділок, 15 березня, Юлія Мендель дебютувала у ролі ведучої на Шоу "Дом". Шоу називається "Погляд з Банкової з Юлією Мендель".

Для першого випуску речниця президента Мендель обрала тему Центру протидії дезінформації, який запрацює вже у березні.

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Цей центр об'єднає спеціалістів з різних відомств та приватних компаній, які будуть перевіряти інформацію, яка з'являється в публічному просторі. Дезінформацію спростовуватимуть,
– наголосила Мендель.

Що ще сказала Мендель в ефірі "Дома"

  • Президент Володимир Зеленський планує вивести роботу Центру протидії дезінформації на міжнародний рівень. У багатьох країнах є проблема дезінформації.
  • Окрім того, Зеленський пропонує ввести у школах уроки медіаграмотності у школах і "навчати старше покоління правилам відсіювання правдивої інформації від неправдивої".
  • У центрі працюватимуть спеціалісти з різних структур.
  • Найголовніше завдання – допомогти людям відрізняти факти від дезінформації.
  • Кожна людина має право отримувати правдиву інформацію.
  • ЗМІ мають озвучувати лише перевірену інформацію.
  • Коли Центр протидії дезінформації запрацює, люди зрозуміють, хто які фейки розповсюджує та як з ними боротися.
Зауважте! Шоу Юлії Мендель виходитиме щотижня на ютубі телеканалу "Дом" – ЗМІ для жителів окупованих територій.