Авторський проєкт: Мендель дебютувала як телеведуча

У понеділок, 15 березня, Юлія Мендель дебютувала у ролі ведучої на Шоу "Дом". Шоу називається "Погляд з Банкової з Юлією Мендель".
Для першого випуску речниця президента Мендель обрала тему Центру протидії дезінформації, який запрацює вже у березні.
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Цей центр об'єднає спеціалістів з різних відомств та приватних компаній, які будуть перевіряти інформацію, яка з'являється в публічному просторі. Дезінформацію спростовуватимуть,
– наголосила Мендель.
Що ще сказала Мендель в ефірі "Дома"
Зауважте!
- Президент Володимир Зеленський планує вивести роботу Центру протидії дезінформації на міжнародний рівень. У багатьох країнах є проблема дезінформації.
- Окрім того, Зеленський пропонує ввести у школах уроки медіаграмотності у школах і "навчати старше покоління правилам відсіювання правдивої інформації від неправдивої".
- У центрі працюватимуть спеціалісти з різних структур.
- Найголовніше завдання – допомогти людям відрізняти факти від дезінформації.
- Кожна людина має право отримувати правдиву інформацію.
- ЗМІ мають озвучувати лише перевірену інформацію.
- Коли Центр протидії дезінформації запрацює, люди зрозуміють, хто які фейки розповсюджує та як з ними боротися.
Шоу Юлії Мендель
виходитиме щотижня
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