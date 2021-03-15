У понеділок, 15 березня, Юлія Мендель дебютувала у ролі ведучої на Шоу "Дом". Шоу називається "Погляд з Банкової з Юлією Мендель".

Для першого випуску речниця президента Мендель обрала тему Центру протидії дезінформації, який запрацює вже у березні.

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Цей центр об'єднає спеціалістів з різних відомств та приватних компаній, які будуть перевіряти інформацію, яка з'являється в публічному просторі. Дезінформацію спростовуватимуть,

– наголосила Мендель.

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Президент Володимир Зеленський планує вивести роботу Центру протидії дезінформації на міжнародний рівень. У багатьох країнах є проблема дезінформації.

Окрім того, Зеленський пропонує ввести у школах уроки медіаграмотності у школах і "навчати старше покоління правилам відсіювання правдивої інформації від неправдивої".

У центрі працюватимуть спеціалісти з різних структур.

Найголовніше завдання – допомогти людям відрізняти факти від дезінформації.

Кожна людина має право отримувати правдиву інформацію.

ЗМІ мають озвучувати лише перевірену інформацію.

Коли Центр протидії дезінформації запрацює, люди зрозуміють, хто які фейки розповсюджує та як з ними боротися.

Зауважте! Шоу Юлії Мендель виходитиме щотижня на ютубі телеканалу "Дом" – ЗМІ для жителів окупованих територій.