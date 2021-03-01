Автомобіль з українськими воїнами підірвався на Донбасі: майже десяток постраждалих

18:23

У понеділок, 1 березня, автомобіль Збройних сил України підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Водяного на Донеччині. Внаслідок інциденту воїн отримав бойове поранення, ще вісім його побратимів – бойове травмування.