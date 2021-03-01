У понеділок, 1 березня, автомобіль Збройних сил України підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Водяного на Донеччині. Внаслідок інциденту воїн отримав бойове поранення, ще вісім його побратимів – бойове травмування.

Військових госпіталізували до найближчого медзакладу. Актуально На Донбасі від рук бойовиків загинув молодший сержант Сергій Моісєєнко Внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець ЗСУ отримав бойове поранення, ще вісім воїнів – бойове травмування,

– мовиться у повідомленні. Пресслужба Оперативно-тактичного угруповання "Схід" повідомила, що "захисників доставлено до лікувального закладу, де їм військові лікарі надають належну медичну допомогу". "На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються", – розповіли у ЗСУ. Що відбувається на Донбасі Наприкінці лютого 2021 року українська розвідка повідомила, що Росія перекидає на Донбас снайперів. Наразі на окупованих територіях їх близько 450.

1 березня поблизу Пищевика на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів загинув український військовий.

У Штабі Об'єднаних сил повідомили, що бойовики проводять на окупованих територіях ротацію. Це загострило ситуацію.