6 січня 2021 року виповнюється 2 роки з того дня, як предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію вручили Томос.

Що таке Томос?

Це унікальний церковний документ, указ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Читайте також Що таке Томос в релігії та як він виглядає

Кому і навіщо потрібна єдина українська церква

Церква в Україні і відділена від держави, але питання це в першу чергу – політичне. Особливо з огляду на те, що Українська Церква з додатком "Московського патріархату", по суті є підрозділом Російської Церкви.

З іншої сторони, як пояснив у коментарі 24 каналу експерт з релігійних питань, колишній священнослужитель Роман Мельниченко, для людей, які не надто близькі до Церкви, з наданням автокефалії Українській Церкві мало що змінилося. Для більш церковних людей, хто якимось чином послуговується церковними затребами – життя стало простішим. Наприклад, були не поодинокі випадки, коли церковнослужителі різних православних конфесій не визнавали обряди один одного, вважаючи "не своє" хрещення чи відспівування покійного "не правильним". Після того, як українська церква стала єдиною, канонічною, страх, що якось "не правильно" похрестив чи поховав – зник.

Читайте також Колись ми були розділені, а тепер ми єдині, – перші слова Епіфанія після отримання Томосу

Аналітик Сергій Фурса зауважив, що, на його думку, різні релігійні організації ставляться до вірян як до "великого ринку". А оскільки в Україні 70% людей вважають себе віруючими і при цьому беруть участь у виборах, на результати яких через них впливають і "люди в рясах", тому "абсолютно ненормально, що більшу частину ринку релігії контролювала контора, яку очолює КГБшник, і яка безпосередньо підкоряється Кремлю".

Що буде з чинними церковнослужителями

Для священнослужителів Київського патріархату єдина церква – це велика радість. Київський патріархат отримав канонічний статус, що означає, що всі їхні таїнства, всі їхні священнослужителі – законні і благодатні. Тому все залишиться, як було, пояснив Роман Мельниченко. Нічого не треба переоформлювати, ніяких додаткових процедур. Просто вся структура Київського патріархату стане визнаною православним світом.

Що стосується священнослужителів МП, то до сих пір трапляються конфлікти.

Читайте також: Що буде з церквами УПЦ МП, якщо вони відмовляться змінити назву на РПЦ в Україні

Зауважимо, РПЦ заявила про повне припинення євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом. віряни РПЦ не можуть причащатися в храмах Константинопольського патріархату, а священики та ієрархи не зможуть здійснювати спільних богослужінь. Такий крок є найвищою мірою інституційних церковних санкцій.

Томос про автокефалію Православної церкви України підтримують 33,3% українців. Про це йдеться в результатах опитування Центру Разумкова за грудень 2020 року.

Що з майном церков?

Все залишилося, як і було. Мельниченко нагадав – на рівні держави немає різниці, канонічна церква чи ні, головне – щоб вона була законно зареєстрована: має бути статут релігійної організації, тоді ця організація може діяти. Тому на рівні держави внутрішньоцерковні речі не впливають ні на статут, ні на реєстрацію, ні на майно релігійної організації.

Чому УПЦ МП проти Єдиної Української Церкви?

Тому ж, чому взагалі Росія проти незалежної України. "Мижебратья", окупований Крим та Донбас, російська мова як друга державна і контроль Росії над церквою в Україні – все це різні обличчя "русского міра", а по суті – бажання кремлівського керівництва тримати Україну під контролем.

Як Україна отримала Томос?

У квітні 2018 року п'ятий Президент України Петро Порошенко звернувся до Вселенського патріарха (він же – Константинопольська православна церква, у світовому православному суспільстві церква і юрисдикція "першого за честю", першого з настоятелів 14-ти незалежних (автокефальних) помісних церков) про надання автокефалії Українській Церкві.

Читайте також Православна церква України отримала Томос про автокефалію

У вересні 2018 в Україну прибули посланці патріарха Варфоломія (екзархи), які майже місяць провели в тут. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками.

9 жовтня 2018 у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. На цих зборах церковники заслухали звіт екзархів, за результатами якого й було ухвалено дозвіл на створення Православної церкви України.

27-29 листопада 2018 у Стамбулі пройшов Святий і Священний Синод Вселенського патріархату. Члени Синоду остаточно узгодили текст Томосу для Православної церкви України, цей документ вже не змінюватиметься. На основі Томосу ухвалили також проект статуту Української церкви. Текст Томосу вирішили не оприлюднювати до його передачі.

15 грудня 2018 під час Об'єднавчого собору у Києві православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в єдину Православну церкву України. Її предстоятелем став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

5 січня 2019 Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.



Варфоломій підписав Томос про автокефалію Православної церкви України

А вже 6 січня 2019 під час літургії у тому ж храмі Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і Томос, який проголошує автокефалію.

30 січня 2019 року ПЦУ отримала офіційну реєстрацію в якості юридичної особи.

Читайте також Опубліковано повний текст Томосу про автокефалію Православної церкви України

Україна отримала Томос про автокефалію: дивіться відео

Що означає автокефалія Православної церкви України?

Фактично автокефалія означає "вищість" ПЦУ, ніж була досі, рівність її з іншими автокефальними православними церквами.

Читайте також Як створювали Православну церкву України та скандали довкола

Директор центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерій Димов у коментарі сайту "24" нагадав, що в 1686 році Київську митрополію Константинопольського патріархату приєднали до Московського патріархату, коли Вселенський патріарх Діонісій IV та Священний Синод Константинопольської Церкви видали суперечливий Томос про передачу Київської митрополії в юрисдикцію Московського патріархату. На переконання Валерія Димова, цей процес був незаконним, і центр православ’я з Києва до Москви перенесли за гроші.

Скандали з Філаретом

Голова УПЦ КП Філарет спершу виступав активно за створення ПЦУ. Проте невдовзі після створення церкви Філарет раптово не погодився з уставами ПЦУ та звинуватив митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей.

У грудні 2019 року Філарет заявив, що Епіфаній підпорядкувався Константинопольському патріарху, нібито розділивши єдину велику церкву – зокрема, Київський патріархат.

Сам Епіфаній вважає, що за спиною Філарета стоять проросійські сили , а він цього, можливо, не усвідомлює. Таким чином Кремль використовує Філарета у боротьбі проти незалежної української церкви.

Дивіться відео про історію православної церкви у світі: