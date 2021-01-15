У Нью-Йорку подвійний автобус потрапив у аварію. Він вилетів з дороги на екстакаду та повис – одна його частина перекинулась за міст.

Через цей інцидент постраждало щонайменше 8 людей. Про надзвичайну пригоду повідомляє NBC New York.

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Що відбулось

Водій автобуса не впорався з кермуванням на проїжджій частині дороги. Тож він з'їхав з дороги на перетині швидкісної автомагістралі.

Як наслідок – пробита огорожа. Автобус вилетів з естакади, яка була заввишки 15 метрів. Одна його половина повисла над дорогою внизу, інша – залишилась вгорі.



Аварія у США / Фото NBC New York

Постраждалі

Водій травмував собі щелепу. На щастя, пасажири обійшлись легкими травмами. 8 з них госпіталізували до лікарні.

Ніякі транспортні засоби не постраждали. Інші деталі інциденту ще з'ясовують.

Дивіться відео з місця події: