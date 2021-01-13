У Росії у середу, 13 січня, перевернувся пасажирський автобус з українцями. Внаслідок трагедії 2 людей загинули, ще 3 – отримали травми.

ДТП сталася о 6:25 ранку. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії у Ростовській області.

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За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, і автобус занесло у кювет.

У результаті 3 людей загинули, 3 постраждали, зараз на місці працюють співробітники поліції і представники екстрених служб,

– мовиться у повідомленні.

Деталі ДТП

Інформації про самопочуття травмованих пасажирів наразі немає.

Водій автобуса – громадянин України. Він залишився живим.

У салоні автобуса перебували 15 людей. Левова частина пасажирів – жителі окупованого Донецька.

Автобус здійснював рейс з Москви до Донецька.