Автобус з українцями перекинувся у Росії: є жертви
У Росії у середу, 13 січня, перевернувся пасажирський автобус з українцями. Внаслідок трагедії 2 людей загинули, ще 3 – отримали травми.
ДТП сталася о 6:25 ранку. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії у Ростовській області.
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За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, і автобус занесло у кювет.
У результаті 3 людей загинули, 3 постраждали, зараз на місці працюють співробітники поліції і представники екстрених служб,
– мовиться у повідомленні.
Деталі ДТП
- Інформації про самопочуття травмованих пасажирів наразі немає.
- Водій автобуса – громадянин України. Він залишився живим.
- У салоні автобуса перебували 15 людей. Левова частина пасажирів – жителі окупованого Донецька.
- Автобус здійснював рейс з Москви до Донецька.
- За повідомленнями російських ЗМІ, автобус перекинувся на мокрій трасі, однак ожеледиці на ній не було.
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