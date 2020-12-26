У Харкові на вулиці Рибалко Volkswagen Touareg в'їхав у зупинку. Перед цим машина зіткнулася з іншим легковиком. У результаті постраждав 37-річний водій Touareg – його доправили до лікарні.

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Інцидент трапився вранці 26 грудня. Правоохоронці попередньо з'ясували, що неподалік зупинки сталося зіткнення автомобілів Volkswagen Touareg і Volkswagen Passat. Останнім керував 39-річний чоловік. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

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Опісля Touareg в'їхав ще й у зупинку. Внаслідок аварії 37-річний чоловік отримав садна та забої. Його доправили до лікарні. Про інших потерпілих інформації немає.

Інформацію про аварію внесли до Єдиного обліку Немишлянського відділу поліції. Всі обставини ДТП встановлюють слідчі.

До слова, схожа ДТП трапилася на початку грудня в Миколаєві. Там також зіткнулися два легковики біля зупинки. І в результаті обох відкинуло в бік неї.

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Легковик протаранив зупинку в Харкові: постраждав водій машини / Фото пресслужби Нацполіції