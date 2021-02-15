Авто Порошенка з замальованими номерами не внесене у його декларацію

Вранці 15 лютого Петро Порошенко приїхав до Верховної Ради на авто, яке мало частково замальовані номера. Таке авто не занесене у його декларацію, а номери вже "світилися" на іншій машині.

Range Rover, який лишили припаркованим біля Ради, мав замальований білою фарбою перший символ на передніх номерах. Номери ж на задньому бампері було видно повністю.

Раніше Порошенко приїхав у Раду з частково зафарбованими номерами: для чого це робити

В декларації Range Rover немає

Згідно із декларацією Порошенка, в його родині є чотири авто:

Mercedes-benz Vito 116 CDI 2010

J aguar XF 4.2 L V8 2008

Mercedes-Benz S 500L 4Matic 2015 року

Mercedes-Benz S 600L 2015

При чому, на двох останніх авто S-класу Порошенко їздить за правом службового використання. Власники цих авто юридична особа "Європейська солідарність".

Авто із замальованими номерами

Авто Range Rover може й не належати особисто Порошенку чи членам його родини, тому і не є внесеним у декларацію. Однак, якщо він ним користується, в декларації має бути пояснення: за яким правом, хто надав це авто і за які гроші.

Range Rover біля Верховної Ради помітили вранці 15 лютого. Журналіст PavlovskyNews виклав відповідне відео і фото. Він намагався спитати у водія, який перебував всередині, чому номера замальовані. Його питання проігнорували.

На авто Range Rover із замальованим номером Порошенка і до цього випадку помічали журналісти. Наприклад, 3 лютого на Банковій його зафіксував журналіст Тарас Середич і виклав у свій телеграм-канал.

Він звернув увагу, що номери позашляховика збігаються із номерами Mercedes, на якому Порошенко їздив раніше.

Нагадаємо: за експлуатацію транспортного засобу без номерного знака, чи зі знаком прикритим якимись предметами, замальованими символами, неосвітленим чи забрудненим, за експлуатацію транспортного засобу без номерного знака, чи зі знаком прикритим якимись предметами, замальованими символами, неосвітленим чи забрудненим, передбачається штраф . Я

кщо таке сталося вперше – 170 гривень, вдруге – 255 гривень.