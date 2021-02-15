Авто Порошенка з замальованими номерами не внесене у його декларацію

Джерело:24 канал
Вранці 15 лютого Петро Порошенко приїхав до Верховної Ради на авто, яке мало частково замальовані номера. Таке авто не занесене у його декларацію, а номери вже "світилися" на іншій машині.
Range Rover, який лишили припаркованим біля Ради, мав замальований білою фарбою перший символ на передніх номерах. Номери ж на задньому бампері було видно повністю.
Раніше Порошенко приїхав у Раду з частково зафарбованими номерами: для чого це робити
Згідно із декларацією Порошенка, в його родині є чотири авто:
При чому, на двох останніх авто S-класу Порошенко їздить за правом службового використання. Власники цих авто юридична особа "Європейська солідарність".Зверніть увагу! Авто Range Rover може й не належати особисто Порошенку чи членам його родини, тому і не є внесеним у декларацію. Однак, якщо він ним користується, в декларації має бути пояснення: за яким правом, хто надав це авто і за які гроші.
Range Rover біля Верховної Ради помітили вранці 15 лютого. Журналіст PavlovskyNews виклав відповідне відео і фото. Він намагався спитати у водія, який перебував всередині, чому номера замальовані. Його питання проігнорували.
На авто Range Rover із замальованим номером Порошенка і до цього випадку помічали журналісти. Наприклад, 3 лютого на Банковій його зафіксував журналіст Тарас Середич і виклав у свій телеграм-канал.
Він звернув увагу, що номери позашляховика збігаються із номерами Mercedes, на якому Порошенко їздив раніше.Нагадаємо: за експлуатацію транспортного засобу без номерного знака, чи зі знаком прикритим якимись предметами, замальованими символами, неосвітленим чи забрудненим, передбачається штраф. Я кщо таке сталося вперше – 170 гривень, вдруге – 255 гривень.