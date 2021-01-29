Сотні авто у сніжних пастках і повалені дерева: в Україні досі панує негода – фото, відео

В Україні 29 січня 2021 року продовжує лютувати негода, найбільше від примхів погоди страждають Миколаївщина, Кіровоградщина та Одещина. Рятувальники допомагають людям, які опинилися у складних обставинах.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Співробітники ДСНС продовжують визволяти транспорт з кюветів та засніжених ділянок доріг. Також вони прибирали дерева, які стихія повалила на дороги.

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Найскладніша ситуація в Одеські області, там вже третій день вирує негода. У регіоні на дорогах місцевого і державного значення – гори снігу. Рятувальники кинули усі сили для допомоги людям, які постраждали від стихії.

В Україні панує негода, рятувальники допомагають постраждалим / Фото ДСНС

Одеська область

На Одещині з 28 січня підрозділи ДСНС 39 разів надавали допомогу людям, які стали заручниками негоди.

Всього зі снігових пасток звільнили 645 одиниць транспорту

легкових авто – 483;

вантажівки – 102;

автобусів – 52;

карети швидкої медичної допомоги – 8.

Рятувальники надали допомогу 1490 особам, з них 15 дітей.

Для розміщення людей, яких вивільнено зі снігових заметів на Одещині розмістять:

Стаціонарний (Біляївський район, село Василівка, будівля місцевої амбулаторії);

Стаціонарний (місто Татарбунари, вулиця Центральна, 38, готель);

пересувний (село Монаші, Білгород-Дністровського району);

пост спостереження (Любашівський район, траса Київ – Одеса, поворот на Кіровоград – Платонове).

На Одещині заборонили рух вантажівок

В Одеські області заборонено рух великовагових транспортних засобів на автомобільних дорогах державного значення:

автодорога М-15 Одеса – Рені;

автомобільна дорога М-16 Одеса – Кучурган.

Також рух заборонено на всіх автодорогах місцевого значення.

Через негоду на автодорозі М-05 Київ – Одеса утворився 30-кілометровий затор

На ділянці автомобільної дороги Знам'янка – Ревова спостерігаються проблеми з рухом, проїзд забезпечений лише по двох смугах в напрямку Одеси, рух до Києва закрито.

Внаслідок цього на дорозі заблокованими залишаються 300 великогабаритних машин.



На трасі Київ – Одеса утворився 30-кілометровий затор / Фото з телеграму "Одесса Сегодня"

Ситуація в Одесі

Протягом трьох днів в Одесі тривають сильні снігопади, у роботі громадського транспорту стався збій. Вранці 29 січня через падіння дерева на контактну мережу на перехресті Пантелеймонівській і Канатній перестали ходити трамваї №5 і №28. Не вийшли на маршрути трамваї №20 та №21. На заміну на їх лінії відправили автобуси.

Рятувальники розчищають дороги в Одесі: відео

Кіровоградська область

Протягом 27 – 28 січня рятувальники 54 рази надавали допомогу водіям, які потрапляли до крижаних пасток. Підрозділи ДСНС витягнули зі заметів 94 авто: 67 – вантажівки, 4 – мікроавтобуси та 23 легкові автомобілі. Всього в цих машинах перебували 122 людини.

Варто зазначити, що біля села Куцівка, Новгородківського району, було надано допомогу водію вантажівки, яка перевозила місткість із киснем для забезпечення медустанов у Кропивницькому.

Також рятувальники прибирали повалені дерева з проїжджих частин вулиць, доріг та прибудинкових територій.

Миколаївська область

У регіоні організовано роботу 5 мобільно-оперативних груп на автомобілях підвищеної прохідності, які повинні контролювати стан доріг на Миколаївщині.

Протягом минулої доби, 28 січня, для ліквідації наслідків негоди залучили 29 одиниць техніки підвищеної прохідності та майже сотню рятувальників.

Зі снігових наметів і проблемних ділянок на дорогах Миколаївщини врятували

8 вантажних та 42 легкових автомобілі;

3 карети швидкої допомоги;

також рятувальники надали допомогу 111 особам, зокрема 4 дітям.

Рятувальники Миколаївщини визволяють автомобілі зі снігових пасток: відео

За словами пресофіцера ДСНС Олександра Хорунжого, в області обмежено рух великовантажних та великовагових транспортних засобів та автобусів.

Де саме обмежено рух вантажівок

На автомобільній дорозі М-13 Кропивницький – Платонове.

Ситуація в Харкові

Уранці 29 січня Харків засипало снігом. У місті ускладнено рух громадського транспорту. На французькому бульварі один з трамваїв зійшов з рейок, унаслідок цього утворився великий затор.

Транспортний колапс не дозволяє людям доїхати до роботи. На місцях зупинок громадського транспорту – великі черги.

Негода в Україні: головне

Ще 27 січня в Україні почалося різке погіршення погоди. Особливо це відчули мешканці південних та центральних регіонів країни.

Найскладніша ситуація спостерігається на дорогах Одеської та Миколаївської області.

Негода лютує в Україні: відео