Негода не відпускає Україну, особливо складні погодні умови на Одещині та Миколаївщині. Рятувальники визволяють з кюветів та засніжених ділянок доріг транспорт. Через стихію обвалилися сотні дерев, пошкоджені електромережі.

Джерело: ДСНС

В Україні відчутно погіршилася погода. Рятувальники борються з її наслідками, надаючи допомогу людям, які опинилися через негоду у складних обставинах.

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Миколаївська область

З 27 січня там падає сильний сніг, його намело вже 30 – 40 сантиметрів. На дорогах ожеледиця, дує вітер до 15 – 20 сантиметрів. Крім того, на Миколаївщині не припиняються хуртовини, замети, налипання мокрого снігу.

Де був ускладнений рух транспорту

На автомобільній дорозі Н-24 Благовіщенське – Миколаїв біля селища Олександрівка Вознесенського району. Тут стався затор з понад 100 вантажних автомобілів.

біля селища Олександрівка Вознесенського району. Тут стався затор з понад 100 вантажних автомобілів. А поблизу села Мигія Первомайського району на трасі М-13 Кропивницький – Платонове в одному місці скупчилися 50 вантажівок.

Вранці 28 січня на обидвох дорогах діє обмеження руху транспортних засобів.

Рятувальники організували роботу мобільно-оперативних груп на автомобілях підвищеної прохідності у напрямку міст Первомайськ, Вознесенськ, села Коблево Березанського району та села Возсіятське Єланецького району.

Загалом для ліквідації наслідків погодних умов пожежно-рятувальні підрозділи залучались 14 разів у Вознесенському, Первомайському, Новоодеському, Веселинівському, Доманівському, Братському, Врадіївському районах.

Зі снігових заметів, проблемних ділянок доріг Миколаївщини врятували

37 вантажних автомобілів;

5 легковиків;

2 карети швидкої медичної допомоги та мікроавтобус;

надали допомогу 58 людям, зокрема одній дитині.

Крім того, надзвичайники розпилили 4 дерева, які впали на шляхах та перешкоджали руху.

Автомобілі у снігових пастках на Миколаївщині: дивіться відео

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Кіровоградська область

Станом на ранок 28 січня підрозділи ДСНС 29 разів залучали для надання допомоги – витягали авто з ускладнених ділянок доріг.

Рятувальники допомогли водіям 48 транспортних засобів

34 вантажним;

3 мікроавтобусам;

11 легковим автомобілям.

Рятувальники допомагають жителям Кіровоградської області: відео

Одеська область

На Одещині за добу 27 січня підрозділи ДСНС залучалися 47 разів для надання допомоги людям, які стали заручниками негоди.

Всього зі снігових пасток звільнили 296 одиниць транспорту

легкових авто – 215;

вантажівок – 51;

автобусів – 27

карети швидкої допомоги – 3.

Великі затори ввечері 27 січня були на трасі Одеса – Кучурган. Для проведення розчистки снігу, там заборонили проїзд транспорту. Крім того, такі ж обмеження діють на дорозі М-15 Одеса – Рені та на всіх автодорогах місцевого значення в Одеській області.

Рятувальники надали допомогу 723 людям. Також до пологового будинку доставили одну породіллю.

Вранці 28 січня на Київській трасі, за мостом через Хаджибейський лиман утворилися кілометрові затори. Загалом на дорозі стоять приблизно 700 вантажівок.

Затори на Київській трасі: дивіться відео

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Яка ситуація в Одесі

У місті впали майже 500 дерев і великих гілок. Стався 131 обрив мереж зовнішнього освітлення та 78 – електротранспорту.

У мережі пишуть, що по всій вулиці Пушкінській прямо на дорозі лежать обірвані дроти. Тролейбуси 7 та 10 продовжують курсувати.

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Важливо! Синоптики прогнозують 28 січня в деяких областях України надзвичайний сніг, сильний вітер, хуртовину та ожеледицю на дорогах. В Україні вперше за 2 роки оголосили червоний рівень небезпечності – на Одещині та Миколаївщині.