Нардеп Давид Арахамія раніше припаркував автівку на пішохідному переході поблизу Офісу Президента. Журналісти не знайшли цю машину в декларації політика, однак він все пояснив.

Авто належить дружині нардепа. Про це Арахамія заявив на пресконференції після з'їзду "Слуги народу". До речі Паркуюсь як нардеп: Арахамія порушив ПДР під Офісом Президента – фото Чому машини не було в декларації Арахамія пояснив, що машину придбали цього звітного періоду. Відтак у новій декларації, яку нардеп має подати до 1 квітня, авто зазначать. Політик зауважив, що члени сім'ї повинні подавати декларацію 1 раз на рік. Що цьому передувало У поліції відреагували на інцидент та виписали Арахамії штраф.

12 березня Арахамія припаркував свою автівку на пішохідному переході поблизу Офісу Президента. Тим самим нардеп порушив правила дорожнього руху.

Сам "слуга народу" штраф вже заплатив та вибачився перед українцями за свої дії.

Арахамія стверджував, що не побачив розмітку, бо вона була вкрита снігом.