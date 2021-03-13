Авто дружини, – Арахамія виправдався за машину, яку неправильно припаркував
Нардеп Давид Арахамія раніше припаркував автівку на пішохідному переході поблизу Офісу Президента. Журналісти не знайшли цю машину в декларації політика, однак він все пояснив.
Джерело:24 канал
Авто належить дружині нардепа. Про це Арахамія заявив на пресконференції після з'їзду "Слуги народу".
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Чому машини не було в декларації
Арахамія пояснив, що машину придбали цього звітного періоду. Відтак у новій декларації, яку нардеп має подати до 1 квітня, авто зазначать.
Політик зауважив, що члени сім'ї повинні подавати декларацію 1 раз на рік.
Що цьому передувало
- У поліції відреагували на інцидент та виписали Арахамії штраф.
- 12 березня Арахамія припаркував свою автівку на пішохідному переході поблизу Офісу Президента. Тим самим нардеп порушив правила дорожнього руху.
- Сам "слуга народу" штраф вже заплатив та вибачився перед українцями за свої дії.
- Арахамія стверджував, що не побачив розмітку, бо вона була вкрита снігом.
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