Уряд Австрії введе вже третій загальнонаціональний карантин. Обмеження посилять вже після Різдва – з 26 грудня. Втім, для людей, які візьмуть участь у січневому масовому тестуванні будуть пом'якшення.

Обмеження посилюють, аби скоротити кількість хворих до менше ніж 100 випадків на 100 тисяч населення за 7 днів. Надалі – зберегти низькі показники за допомогою масових тестувань. Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц, повідомляє The Local.

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Наразі захворюваність в Австрії становить 205 випадків на 100 тисяч населення за 7 днів.

Ми вирішили, що проведемо Різдво, як і планували, але потім знову посилюємо заходи,

– сказав Курц.

За його словами, карантин – це перший етап боротьби з пандемією. Другий – буде спрямований на підтримання низького рівня захворюваності. Третій етап стане поверненням "до деякої форми нормального життя".

Що передбачає загальнонаціональний карантин в Австрії

Виходити з дому можна лише для занять спортом або в магазин за продуктами.

Усі школи переходять на дистанційне навчання.

Втім, з 18 січня дозволили особисті уроки для школярів.

Заборонена робота непродуктових магазинів та перукарень.

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Масове тестування населення

З 16 по 18 січня в Австрії відбудеться ще один етап масового тестування на коронавірус. Людям, у яких тест виявиться негативним, дозволять ходити у магазини та зустрічатися з друзями.

Для всіх тих, хто не бажає проходити тестування, правила ізоляції діятимуть ще тиждень,

– наголосив канцлер.

До речі, в Австрії очікують, що готелі і культурні об'єкти перевірятимуть результати тестів клієнтів, а поліція проводитиме вибіркові перевірки в інших сферах.

Зверніть увагу! 7 грудня в Австрії послабили карантинні обмеження. За словами Курца, ці заходи були "єдиним можливим способом відновити туризм, культурне життя, ресторани та кафе під час пандемії і водночас уникнути повторного зростання захворюваності".