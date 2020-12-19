Давайте після свят: в Австрії посилять карантин після Різдва
Уряд Австрії введе вже третій загальнонаціональний карантин. Обмеження посилять вже після Різдва – з 26 грудня. Втім, для людей, які візьмуть участь у січневому масовому тестуванні будуть пом'якшення.
Обмеження посилюють, аби скоротити кількість хворих до менше ніж 100 випадків на 100 тисяч населення за 7 днів. Надалі – зберегти низькі показники за допомогою масових тестувань. Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц, повідомляє The Local.
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Наразі захворюваність в Австрії становить 205 випадків на 100 тисяч населення за 7 днів.
Ми вирішили, що проведемо Різдво, як і планували, але потім знову посилюємо заходи,
– сказав Курц.
За його словами, карантин – це перший етап боротьби з пандемією. Другий – буде спрямований на підтримання низького рівня захворюваності. Третій етап стане поверненням "до деякої форми нормального життя".
Що передбачає загальнонаціональний карантин в Австрії
- Виходити з дому можна лише для занять спортом або в магазин за продуктами.
- Усі школи переходять на дистанційне навчання.
- Втім, з 18 січня дозволили особисті уроки для школярів.
- Заборонена робота непродуктових магазинів та перукарень.
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Масове тестування населення
З 16 по 18 січня в Австрії відбудеться ще один етап масового тестування на коронавірус. Людям, у яких тест виявиться негативним, дозволять ходити у магазини та зустрічатися з друзями.
Для всіх тих, хто не бажає проходити тестування, правила ізоляції діятимуть ще тиждень,
– наголосив канцлер.
До речі, в Австрії очікують, що готелі і культурні об'єкти перевірятимуть результати тестів клієнтів, а поліція проводитиме вибіркові перевірки в інших сферах.
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