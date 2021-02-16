Австрійський уряд анонсував, що мінімум до Великодня карантинні обмеження не послаблюватимуть. Так, на нове рішення слід чекати не раніше початку квітня.

Мовиться про те, що бари, ресторани, туризм, культурні та розважальні заклади і надалі не працюватимуть. Втім, їжу та напої все ще можна замовляти на виніс.

Зверніть увагу Австрія з 10 лютого посилила карантинні вимоги для прибулих: що зміниться

Спершу уряд повинен був зустрітися з експертами та керівниками країни, щоб переглянути поточний курс дій 1 березня. Тож у працівників готельного та ресторанного бізнесу залишалась надія, що обмеження таки послаблять.

Вони просили у влади відкрити хоча б тераси чи прилеглі території, оскільки в березні температура буде підвищуватися. Втім, міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер заявив, що Кабінет міністрів відхилив це прохання.

Довідка. Раніше повідомлялося, що в Австрії пропонують ввести карантин вихідного дня після локдауну.

Голова Віденської торгової палати Маріо Пулкер закликав уряд надати більше фінансової допомоги тим, хто працює у готельно-ресторанному секторі.

Карантин в Австрії

Раніше уряд Австрії прийняв рішення пом'якшити тривалі карантинні обмеження з 8 лютого: відкрилися школи та запрацювали заклади роздрібної торгівлі.

З 10 лютого Австрія посилила правила в'їзду в країну для туристів. Крім реєстрації для відвідування країни, туристам необхідно показати негативний тест на коронавірус.

За даними Worldometer, станом на 16 лютого 2021 року в Австрії виявлено 436 139

випадків зараження коронавірусом, 413 908 осіб одужало, 13 971 хворіють, а летальних випадків – 8 260.