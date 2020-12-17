Авіаційна галузь відновилась лише на третину: прогноз виходу з кризи від Криклія
Авіація України перебуває у кризовій ситуації через пандемію коронавірусу. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, галузь відновилась лише на третину у порівнянні з 2019 роком.
У 2021 році галузь може відновитись на 50%
Майбутнє відновлення авіації залежатиме безпосередньо від епідеміологічної ситуації у світі. Про це Криклій повідомив під час брифінгу у Києві, пише Укрінформ.
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Що стосується саме авіації, з якими показниками завершуємо (2020 рік – 24 канал) – це орієнтовно 28%, якщо зіставляти з 2019 роком, тобто впала втричі,
– сказав Криклій.
Наступного року, вважають у Мінінфраструктури, вдасться досягнути показника у 50% – в порівняння з 2019-м.
Сценарії щодо відновлення авіасполучення від Євроконтролю
Зазначимо, що Євроконтроль розробив 3 сценарії повернення авіаруху до нормальних показників.
- Оптимістичний: якщо вакцина від коронавірусу стане широкодоступною для пасажирів вже влітку 2021 року. Тоді до рівня 2019 року авіарух повернеться у 2024 році.
- Реалістичний: доступна вакцина для більшості пасажирів до літа 2022 року. Можливе відновлення авіасполучення – до 2026 року.
- Песимістичний: вакцинація населення не принесе очікуваних результатів. Тоді відновлення авіаруху може затягнутись на щонайменше 10 років.
Проте експерти зазначають: у будь-якому разі пасажирам слід звикати до нових реалій. До епідеміологічної ситуації треба пристосуватись і керівникам авіакомпаній.
Що буде з авіасполученням під час локдауну?Згідно з рішенням уряду, жорсткий карантин в Україні діятиме з 8 по 24 січня. Проте в Кабміні пояснили, що робота транспорту у цей час не зупинятиметься. Отож про закриття аеропортів та припинення авіасполучення не мовиться.
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