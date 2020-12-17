Авіація України перебуває у кризовій ситуації через пандемію коронавірусу. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, галузь відновилась лише на третину у порівнянні з 2019 роком.

У 2021 році галузь може відновитись на 50%

Майбутнє відновлення авіації залежатиме безпосередньо від епідеміологічної ситуації у світі. Про це Криклій повідомив під час брифінгу у Києві, пише Укрінформ.

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Що стосується саме авіації, з якими показниками завершуємо (2020 рік – 24 канал) – це орієнтовно 28%, якщо зіставляти з 2019 роком, тобто впала втричі,

– сказав Криклій.

Наступного року, вважають у Мінінфраструктури, вдасться досягнути показника у 50% – в порівняння з 2019-м.

Зверніть увагу! Після локдауну навесні, Україна відновила внутрішнє авіасполучення 5 червня, міжнародне – 15 червня.

Сценарії щодо відновлення авіасполучення від Євроконтролю

Зазначимо, що Євроконтроль розробив 3 сценарії повернення авіаруху до нормальних показників.

Оптимістичний : якщо вакцина від коронавірусу стане широкодоступною для пасажирів вже влітку 2021 року. Тоді до рівня 2019 року авіарух повернеться у 2024 році.

: якщо вакцина від коронавірусу стане широкодоступною для пасажирів вже влітку 2021 року. Тоді до рівня 2019 року авіарух повернеться у 2024 році. Реалістичний: доступна вакцина для більшості пасажирів до літа 2022 року. Можливе відновлення авіасполучення – до 2026 року.

доступна вакцина для більшості пасажирів до літа 2022 року. Можливе відновлення авіасполучення – до 2026 року. Песимістичний: вакцинація населення не принесе очікуваних результатів. Тоді відновлення авіаруху може затягнутись на щонайменше 10 років.

Проте експерти зазначають: у будь-якому разі пасажирам слід звикати до нових реалій. До епідеміологічної ситуації треба пристосуватись і керівникам авіакомпаній.