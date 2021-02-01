Авіарейси з Києва до Харкова затримуються: причини невідомі

Рейси, що мали прилетіти в Харків з Києва, затримуються. Причини досі невідомі, адже погодні умови, видимість та коефіцієнт зчеплення – в нормі. Літаки мали приземлитись в аеропорту "Харків" ще о 12 годині ранку, проте в Києві досі триває реєстрація.
Джерело KHARKIV Today
Про це повідомила прессекретарка харківського аеропорту Аліна Печериця. Вона зазначила, що затримка не пов'язана з метеорологічними умовами в Києві чи Харкові.
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Затримуються 2 рейси різних компаній авіаперевізників:
Як зазначила Печериця, затримуються рейси й у зворотному напрямку. Із Харкова в Київ мали відправитись борти, що досі не прибули до Харкова.
Відправитися з Харкова до Києва літаки обох авіакомпаній зможуть не раніше 16:20 1 лютого 2021 року.