Авіарейси з Києва до Харкова затримуються: причини невідомі

Рейси, що мали прилетіти в Харків з Києва, затримуються. Причини досі невідомі, адже погодні умови, видимість та коефіцієнт зчеплення – в нормі. Літаки мали приземлитись в аеропорту "Харків" ще о 12 годині ранку, проте в Києві досі триває реєстрація.

Джерело KHARKIV Today

Про це повідомила прессекретарка харківського аеропорту Аліна Печериця. Вона зазначила, що затримка не пов'язана з метеорологічними умовами в Києві чи Харкові.

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Які рейси відклали

Затримуються 2 рейси різних компаній авіаперевізників:

Windrose Airlines;

Ukraine International Airlines.

Як зазначила Печериця, затримуються рейси й у зворотному напрямку. Із Харкова в Київ мали відправитись борти, що досі не прибули до Харкова.

Що відомо про зниклі рейси

На онлайн-табло аеропорту "Харків" зазначено, що 2 літаки зі столиці чекають о 15:20. Початково вони мали приземлитись ще о 12:20.

На онлайн-табло аеропорту "Бориспіль" значиться, що на авіарейси триває реєстрація. Виліт був запланований о 10:15.

Відправитися з Харкова до Києва літаки обох авіакомпаній зможуть не раніше 16:20 1 лютого 2021 року.