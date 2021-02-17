Авіакатастрофа МАУ: Україна хоче вирішити ситуацію з Іраном без суду
Україна сподівається вирішити з Іраном ситуацію щодо катастрофи МАУ біля Тегерану у досудовому порядку. Очікується, що це вдасться зробити за 2 – 5 років.
Джерело:24 канал
Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі одного з українських телеканалів.
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За словами Єніна, рано чи пізно іранська сторона виплатить компенсації сім'ям загиблих в катастрофі МАУ. Він впевнений, що винні будуть покарані та справедливість буде відновлена.
Всі ці процеси не є такими швидкими, якими ми б хотіли це бачити. Мені важко прогнозувати конкретні дати, але ми розраховуємо все зробити якомога швидше й обійтись позасудовими механізмами. Я сподіваюся, що результат ми матимемо у період від 2 до 5 років максимум,
– сказав Єнін.
Як пояснив дипломат, світова практика показує, що судова тяганина у таких справах може тривати від 5 до 10 років.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: ключові події
- 8 січня 2020 літак рейсу PS752 української авіакомпанії МАУ впав після вильоту з міжнародного аеропорту Тегерану. Згодом стало відомо, що літак збили двома іранськими військовими ракетами класу "земля-повітря" поблизу Тегерана.
- На борту були 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них були громадяни 7 країн, зокрема й України. Усі вони загинули.
- Вранці 19 січня тіла 11 українців, які загинули у страшній авіакатастрофі літака МАУ, повернули на батьківщину. Церемонія вшанування пам'яті загиблих відбулася у Терміналі В Міжнародного аеропорту "Бориспіль".
- 30 грудня 2020 року Іран заявив про завершення розслідування катастрофи. Лише 5 січня 2021 року технічний звіт передали Україні.
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