Україна сподівається вирішити з Іраном ситуацію щодо катастрофи МАУ біля Тегерану у досудовому порядку. Очікується, що це вдасться зробити за 2 – 5 років.

Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі одного з українських телеканалів.

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За словами Єніна, рано чи пізно іранська сторона виплатить компенсації сім'ям загиблих в катастрофі МАУ. Він впевнений, що винні будуть покарані та справедливість буде відновлена.

Всі ці процеси не є такими швидкими, якими ми б хотіли це бачити. Мені важко прогнозувати конкретні дати, але ми розраховуємо все зробити якомога швидше й обійтись позасудовими механізмами. Я сподіваюся, що результат ми матимемо у період від 2 до 5 років максимум,

– сказав Єнін.

Як пояснив дипломат, світова практика показує, що судова тяганина у таких справах може тривати від 5 до 10 років.

Зверніть увагу! Вже минув понад рік з моменту жахливої авіакатастрофи українського літака МАУ у небі над Тегераном. Попри це, Іран досі не виплатив компенсації родинам загиблих.

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Авіакатастрофа МАУ у Тегерані / Інфографіка 24 каналу