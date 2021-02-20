Іран завершив розслідування авіакатастрофи літака МАУ

Джерело:Radio Farda
В Ірані завершили розслідування катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України". Лайнер МАУ збили над Тегераном 8 січня 2020 року.
Наразі готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду. Про це заявив голова Судово-юридичної організації збройних сил Ірану Шокролла Бахрамі.
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Розслідування справи про катастрофу українського літака було завершено у військовій прокуратурі,
– зазначив він.
Шокролла Бахрамі додав, що судовий розгляд почнеться після попереднього процесу з присутністю підсудних. Поки невідомо, чи буде суд відкритим, чи закритим.
Варто також зауважити, що прокуратура Ірану звинувачує у причетності до катастрофи МАУ десятьох людей. Серед них – вищі військові командири. Окрім цього, одна особа перебуває під вартою.