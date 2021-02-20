В Ірані завершили розслідування катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України". Лайнер МАУ збили над Тегераном 8 січня 2020 року.

Наразі готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду. Про це заявив голова Судово-юридичної організації збройних сил Ірану Шокролла Бахрамі.

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Військова прокуратура завершила розслідування

Розслідування справи про катастрофу українського літака було завершено у військовій прокуратурі,

– зазначив він.

Шокролла Бахрамі додав, що судовий розгляд почнеться після попереднього процесу з присутністю підсудних. Поки невідомо, чи буде суд відкритим, чи закритим.

Варто також зауважити, що прокуратура Ірану звинувачує у причетності до катастрофи МАУ десятьох людей. Серед них – вищі військові командири. Окрім цього, одна особа перебуває під вартою.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: ключові події

8 січня 2020 літак рейсу PS752 української авіакомпанії МАУ збили двома іранськими військовими ракетами класу "земля-повітря" поблизу Тегерана.

У момент катастрофи на борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них були громадяни 7 країн, зокрема й України. Усі вони загинули.

Тіла 11 українських громадян, які загинули у страшній катастрофі, повернули на батьківщину. Церемонія вшанування пам'яті відбулася у Терміналі В Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

30 грудня 2020 року Іран заявив про завершення розслідування катастрофи. Лише 5 січня 2021 року технічний звіт передали Україні.



Авіакатастрофа МАУ у Тегерані / Інфографіка 24 каналу