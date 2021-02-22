Влада Ірану відмовляється називати Україні осіб, яких підозрюють у причетності до авіакатастрофи літака МАУ. Крім цього, вони з затримкою реагують на будь-які запити української сторони стосовно розслідування.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив заступника міністра закордонних справ Євген Єнін. І додав, що такі дії Ірану не сприяють посиленню довіри до розслідування.

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Іран не називає осіб, які фігурують у розслідуванні авіакатастрофи

Євген Єнін розповів, що Україна досі не знає імена тих осіб, які перебувають під підозрою, або проти яких найближчим часом до суду буде скеровано обвинувальний акт. Іранська сторона посилається на військову таємницю.

Безумовно, закритий характер судового процесу, а також зволікання у співпраці з нашими правоохоронними органами не сприяють посиленню довіри до розслідування, яке проводить Іран,

– підкреслив заступник очільника МЗС.

За його словами, українські слідчі майже з перших днів трагедії вийшли на контакт з іранською стороною, також направили запити щодо міжнародно-правової допомоги.

Однак відповідь Україна або отримує з затримкою, або повідомлення не мають потрібної інформації, яка необхідна для розслідування.

"Ми неодноразово помічали, що в переговорах з Іраном Україна, як цивілізована міжнародна спільнота, зацікавлена в прозорості цього процесу. І наполягали, аби та сторона привідкрила завісу тих подій хоча б для вузького кола спеціалістів", – прокоментував Євген Єнін.

Зокрема, Україна запропонувала створити спільну слідчу групу, а також проводити спільні дії. Однак дипломат зауважив, що іранська сторона не відповіла позитивно на ці пропозиції.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: головне

Літак української авіакомпанії МАУ збили 8 січня в Ірані. На борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.

У МЗС повідомили, що іранська сторона готова взяти на себе відповідальність за збиття літака МАУ. Також Тегеран пообіцяв виплати компенсації сім'ям загиблих.

У грудні 2020 Іран передав Україні остаточний звіт щодо авіакатастрофи. У ньому вказано, що пасажирський літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку.



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