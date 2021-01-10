Кулеба висловив співчуття родичам загиблих в авіакатастрофі в Індонезії
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував авікатастрофу Boeing в Індонезії. Зокрема, він висловив співчуття сім'ям усіх загиблих.
Очільник МЗС України заявив, що вражений трагічною інформацією про катастрофу в Індонезії. Про це він повідомив у твіттері.
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Кулеба зазначив, що Україна висловлює підтримку народові та урядові Індонезії у такий непростий час.
Я щиро співчуваю сім'ям загиблих,
– підсумував очільник МЗС.
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Катастрофа Boeing в Індонезії: коротко
- 9 січня 2021 року пасажирський літак Boeing 737-500 компанії Sriwijaya Air зник з радарів. Це сталося через декілька хвилин після вильоту з аеропорту Джакарти.
- Згодом стало відомо, що літак впав у Яванському морі. Місцеві рибалки чули вибух та знайшли уламки лайнера.
- На борту літака перебували 62 людини. На жаль, вижити не вдалося нікому.
- Усі пасажири та екіпаж були громадянами Індонезії.
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