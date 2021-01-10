Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував авікатастрофу Boeing в Індонезії. Зокрема, він висловив співчуття сім'ям усіх загиблих.

Очільник МЗС України заявив, що вражений трагічною інформацією про катастрофу в Індонезії. Про це він повідомив у твіттері.

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Кулеба зазначив, що Україна висловлює підтримку народові та урядові Індонезії у такий непростий час.

Я щиро співчуваю сім'ям загиблих,

– підсумував очільник МЗС.

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