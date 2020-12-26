Завис над прірвою: на Житомирщині трапилось моторошне ДТП
На Житомирщині легковик ВАЗ в'їхав в огорожу на мосту. Машина перекинулась на дах та зависла над прірвою. На місце викликали рятувальників.
Коли трапилась ДТП
Це трапилось у ніч на 26 грудня у селі Верлок, що на Житомирщині. Про подію повідомили у пресслужбі ДСНС Житомирщини.
До теми Легковик протаранив зупинку в Харкові: водій – у лікарні
У машині окрім водія перебували ще 2 пасажири.
Що відомо про їх стан
На щастя, водію та одному з пасажирів вдалося самостійно вибратися з легковика. Однак 17-річний пасажир впав під міст, висота якого орієнтовно 7 метрів.
До нього спускалися рятувальники разом із медиками, які й надали першу невідкладну допомогу. Травмованого на ношах віднесли до швидкої та відвезли до центральної районної лікарні.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter