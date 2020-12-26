На Житомирщині легковик ВАЗ в'їхав в огорожу на мосту. Машина перекинулась на дах та зависла над прірвою. На місце викликали рятувальників.

Коли трапилась ДТП

Це трапилось у ніч на 26 грудня у селі Верлок, що на Житомирщині. Про подію повідомили у пресслужбі ДСНС Житомирщини.

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У машині окрім водія перебували ще 2 пасажири.

Що відомо про їх стан

На щастя, водію та одному з пасажирів вдалося самостійно вибратися з легковика. Однак 17-річний пасажир впав під міст, висота якого орієнтовно 7 метрів.

До нього спускалися рятувальники разом із медиками, які й надали першу невідкладну допомогу. Травмованого на ношах віднесли до швидкої та відвезли до центральної районної лікарні.