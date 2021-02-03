Причин для паніки немає, – мер Енергодара звернувся до мешканців через аварію на ТЕС

На найбільшій тепловій електростанції України, що розташована в Запорізькій області, трапилась аварія. Однак місцева влада запевнила, що ситуація не критична і причин для паніки немає.
Джерело: фейсбук Дмитра Орлова
Мер Енергодара Дмитро Орлов зазначив, що відключення електропостачання в місті викликало великий резонанс. Він розуміє, що люди налякались.
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Мер вирішив заспокоїти містян.
Хочу запевнити, що причин для паніки немає! Жодних евакуацій, про які вже пишуть нісенітниці в соціальних мережах, – наголосив Орлов.
Він підтвердив, що аварія все ж трапилась, через що місто залишилося без світла.
"Причини аварії на Запорізькій ТЕС – це привід для серйозного розслідування й аналізу фахових інстанцій. Однак ситуація вже повністю стабілізована та під контролем", – запевнив мер.
Він додав, що Запорізька АЕС працює, там немає жодних позаштатних ситуацій. Орлов попросив мешканців міста зберігати спокій та не придумувати чуток, які не відповідають дійсності.
Джерело: фейсбук Олександра Старуха
Голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух запевнив, що під час відключення електропостачання усі лікарні були забезпечені безперебійним живленням завдяки резервним генераторам.
Роботи з відновлення енергопостачання тривають. Наразі живлення відновлено по 2 з 3 існуючих лініях,
– додав Старух.
Він подякував усім надзвичайним службам за своєчасне реагування та злагоджену роботу.